Priístas ratifican su respaldo a "Toño" Domínguez Aragón

Antonio Domínguez Aragón, aspirante a la diputación federal por el tercer distrito del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un candidato ciudadano, preparado, morelense y quien se ha destacado por estar siempre cerca de los ciudadanos, afirman priístas.

La mañana de este martes en rueda de prensa Jorge Meade Ocaranza, consejero político Nacional del PRI, Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, regidor del municipio de Cuautla por el PRI, entre otros militantes del partido refrendaron de manera publica el apoyo que mantienen con Antonio Domínguez, pues coincidieron al decir que están seguros que será él quien gane las elecciones en el tercer distrito.

Meade Ocaranza se dijo sabedor de que el próximo 6 de junio será Antonio Domínguez quien gane las elecciones, pues es un hombre con arraigo y reconocimiento entre la ciudadanía. Destacó la importancia de que la ciudadanía vote por aquellas personas que con el paso de los años han mostrado congruencia en sus acciones, así como por todos aquellos que han dado resultados sociales.

“Para nosotros el candidato siempre fue Toño nunca hubo otro pues es un hombre que por años ha trabajado en la entidad, siempre ha estado y regresado con la gente, necesitamos gente que conoce el territorio pues no queremos una cámara de diputados como la actual donde los diputados no conocen, no trabajan para la gente y sólo se aparecen cuando necesitan del voto”.

Cortesía | PRI

Los militantes del PRI destacaron que Antonio Domínguez, candidato a la diputación federal por el tercer distrito por el PRI no es candidato del gobernador del estado de Morelos ni del presidente de la república.

Antonio Domínguez fue presidente municipal de Ayala del 2015 al 2018 y diputado local del 2009 al 2012, trabajó en la delegación federal de Sedesol, entre otros cargos.