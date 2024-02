Presupuesto Social Ciudadano beneficia varias colonias de Cuernavaca

El Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social dio a conocer los resultados del Programa de Presupuesto Social Ciudadano 2024 de Cuernavaca, que beneficiará a vecinos de distintas colonias de la entidad con la entrega de material de construcción para ejecutar diversos proyectos.

“Se presentaron 214 solicitudes ya todas fueron revisadas por el comité de evaluación y aproximadamente el 70% fue declarado procedente. Aún hay algunas solicitudes que requieren de una evaluación técnica en sitio, por lo que se está mandando a personal de Desarrollo Urbano y obras Públicas para verificar y en su caso aprobarlas”, destacó José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca.

De las 214 solicitudes fueron aprobadas 161, y aún se tienen 24 solicitudes reservadas, para una evaluación final. Y 29 solicitudes fueron denegadas por diversas razones.

“Otras solicitudes fueron desechadas porque el lugar en donde se pretende hacer la obra no estaba acreditado que sea comunitario o del ayuntamiento, otras son escuelas a las que les corresponde al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) para hacer el trabajo de mantenimiento”.

¿Para qué es el presupuesto?

Este recurso único en su tipo se estará otorgando para obras de infraestructura menor, básica, urgente y prioritarias como banquetas, ampliación de asfalto, pintura, pavimentaciones, o reparación de drenaje, y la población será la encargada de contribuir con la mano de obra.

“A cada obra se le destinaron 50 mil pesos con IVA incluido, que será distribuida de acuerdo a la lista de material que fue publicada en el reglamento, y que permite hacer pavimento, concreto hidráulico, banquetas barandales ampliación de drenaje cuando existan colectores”.

Detalló que no hay colonias donde se concentren las solicitudes, ya que el programa y su convocatoria fue abierta para la sociedad de Cuernavaca en general.

Finanzas sanas

Recordó que en 2023 no se agotó el presupuesto destinado a este programa, por lo que se refrendó para sumarlo en este año, y que, en caso de no agotarse nuevamente, se tomará otra decisión para beneficiar a la población, asegurando que ese recurso no se retira del destino.

El alcalde encabezó la sesión de Cabildo Abierto de Cuernavaca que se realizó esta mañana en la Ayudantía de Ahuatepec, donde recibió a vecinos de la comunidad, para escuchar y atender sus diversas solicitudes.