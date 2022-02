Presidenta rechaza sea su familiar, funcionario acusado de violación

Rechaza sindica con funciones de presidenta municipal de Xoxocotla, Silvia Herrera Rivera, los señalamientos que la vinculan como familiar del Coordinador municipal del ERUM, quien fue detenido por el delito de violación. También reconoció que no han pagado sueldos ni resuelto el problema del escalafón del personal.

La mañana de hoy la presidenta interina, convocó a una rueda de prensa para aclarar que es falso que sea primera, hermana del funcionario, quien fungía en esta administración como coordinador del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del municipio indígena de Xoxocotla, aunque reconoció que hay un parentesco político y que de una u otra todos en Xoxocotla todos terminamos siendo parientes.

Sin embragó en el caso de la persona que fue vinculada con un caso de violación, pide que las autoridades respondan y actúen conforme a la legalidad y que no se le vincule con este proceso, ya que no tiene nada que ver con él y se deslinda de todo acto que pudiera ocurrir, ya que como mujer apoya a la víctima, a la chica afectada, y sé que aclarar y hacer justicia. Dijo al dar a conocer que en lo que se llevan las investigaciones o se deslinda de responsabilidades ya fue separado de su cargo como coordinador del ERUM.

Dejo claro que habló con el cabildo respecto a este problema y se acordó que el cabildo por el momento no se va a involucrar: “nos vamos a mantener al margen y que la ley haga lo procedente” e insistió que en su papel de mujer pude que se aplique la ley, ya que es una acusación grave, no es un delito menor, yo tengo familia, tengo hermanas, sobrinas, amigas y soy mujer y no me gustaría que nadie pase por eso.

La sindico con funciones de presidenta que como mujer le ésta tocando enfrentar el rechazó de personas que solo por el hecho de ser mujer no aceptan que presida el municipio, advierte que sin fundamentos empezaron a señalar que se trata de su primo, solo por compartir un apellido que no se pueden quitar, pero no hay relación familiar como se ha especulado.

Por lo que se deslinda del caso y pide que sea la ley quien resuelva, la que castigue o sancione: “nosotros no vamos a meter las manos al fuego por esa persona y mucho menos porque se trata de la violación a una mujer, y como mujeres sufrimos discriminación, y ese tipo de abusos” asumió la responsabilidad de hacer valer los derechos de las mujeres y de no meter las manos al fuego por un compañero de trabajo.

Luego de lamentar que también la han acusado de actos de peculado, y ha rechazado que los dos familiares que fueron contratados, no los metió ella, entraron por méritos propios con el trabajo de campaña que hicieron y nada tuvo que ver, dijo en torno a los fuertes ataques en redes sociales, varias páginas que son incluso manejadas por personal de su administración que sabe que no es una mujer manipulable.

Con un cabildo fracturado donde pasado todo el fin de semana en reuniones para tomar acuerdos sobre escalafón ya que les están exigiendo buenos salarios y el presupuesto del municipio no alcanza, la están obligando a que sea ella la que despida a la gente, porque como lo dijo ya un regidor la nómina es de 240 personas, que con los sueldos que se pretende, no se puede cubrir.

Por lo que es la fecha que no se ha pagado el sueldo de ninguno de todos los trabajadores, con excepción de los del cabildo.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter