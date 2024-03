Por veda electoral suspenden tres programas sociales

A partir del primero de marzo los programas sociales de Morelos, que comprenden apoyos a adultos mayores, personas discapacitadas y jóvenes, quedarán suspendidos de manera temporal por la veda electoral, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Agregó que, por el momento no habrá convocatorias para programas sociales, por lo cual, llamó a las personas a no entregar documentos, información sensible o dinero en efectivo.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"La ventanilla quedó cerrada, ya si alguien les oferta o les comenta que hay algún beneficio por parte de la Secretaría o alguna convocatoria nueva, esto no es así y vuelvo a repetir que, en caso de dudas, la gente puede acudir de manera directa", expresó Sotelo Martínez.

Manifestó que, después del 2 de junio la dependencia retomará sus actividades de manera normal y aclaró que la documentación de las convocatorias que recibieron en enero, se atenderá en el segundo semestre de 2024.

¿Cuándo inicia y termina la veda electoral?

La veda electoral inicia este primero de marzo y concluye el primero de junio. Durante este periodo arrancarán las campañas electorales para las y los candidatos que buscan un puesto de elección popular.

Por tal motivo, durante este tiempo, no se podrá realizar la promoción de apoyos sociales.