Pone esperanza el Ejecutivo en la Federación

En medio de la contingencia por coronavirus, el secretario de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca, confió que Morelos, a pesar de los pocos casos que ha registrado de esta enfermedad, pueda ser considerado en el recurso que anunció el gobierno federal; aunque por otra parte, dijo, se solicitaron 150 millones de pesos a la Federación, recurso que se utilizará para atender la emergencia. Destacó que por el momento no se ha pensado en la reasignación de recursos.

El funcionario confirmó que se pidió a la federación esos 150 millones de pesos, para hacer frente a la contingencia del Covid-19, al salir de la Residencia Oficial, donde acudió a una reunión de gabinete para ver la situación del Coronavirus, el titular de Hacienda en Morelos, mencionó que para el sector salud, en una primera instancia, se están solicitando los 150 millones de pesos.

Asimismo, dijo que por el momento no se ha considerado el que haya algún recorte a las secretarías del Ejecutivo, “por el momento no, estamos en la fase dos y no hay necesidad por el momento de hacer algún tipo de recorte, sin embargo, estamos atentos de las solicitudes de ampliaciones presupuestales de Salud, seguridad y educación”.

Alejandro Villareal manifestó que para el sector empresarial se gestionan estímulos fiscales para que se atiendan mediante la Secretaría de Economía. Señaló que se trabaja para que se generen las condiciones para que el fondo de recursos que se anunció desde la federación, “llegue al estado”.