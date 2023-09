Pitbull no debe ser sacrificado tras ataque a menor: SDS

El caso del pitbull que mordió a un menor de cinco años en Jiutepec el pasado 11 de septiembre genera debate en Morelos. José Luis Galindo Cortez, encargado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado, expresó su punto de vista al respecto, sosteniendo que el perro no debería ser sacrificado.

En su opinión, se debe evaluar primero el tipo de cuidado y calidad de vida que el propietario brindaba al animal, y en todo caso, la sanción debería recaer en el ser humano.

"La mascota no tendría por qué ser sacrificada siempre y cuando lo determine la autoridad competente", señaló Galindo Cortez, quien además manifestó su apoyo a la familia del niño, quien permanece en el hospital a raíz del ataque.

Cabe destacar que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM) no intervino de inmediato en el incidente. Según el funcionario, no se trató de un caso de maltrato animal per se, sino de un asunto penal.

El suceso reaviva la necesidad de regulación sobre mascotas en espacios públicos. La misma SDS contempla proponer una ley que obligue a los dueños de animales a mantenerlos con correa en áreas públicas. Dicha propuesta sería enviada a la comisión correspondiente en el Congreso del Estado de Morelos.