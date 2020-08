Piden respeto a usos y costumbres

Autoridades electorales deben permitir que los pueblos indígenas eligan a sus autoridades por usos y costumbres, manifestó Gustavo Zapoteco Sideño, poeta y escritor de náhuatl, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, mientras que de acuerdo con el cronista de Tehuixtla, Emmanuel Espín, el español, con apenas 700 años, desplazará al dialecto náhuatl, de más de tres mil años.

La pandemia fue el "pretexto" para suspender las de por sí escasas celebraciones por el día de los pueblos indígenas; sin embargo, para Gustavo Zapoteco, es destacable que se construyan en el estado los primeros municipios originarios, proceso que, dijo, no ha sido fácil y se da después de años de lucha por la reivindicación de reconocimiento y derechos de estas comunidades.

“Por lo menos se están sentando las bases para lograr un reconocimiento como tal; después de siglos de marginación, se va avanzando poco a poco. Es muy difícil avanzar con la sociedad originaria y los pasos que se van dando son asertivos en el caso concreto la creación de estos tres municipios y el que está en proceso es un gran avance, es esperanzador y espero que se logre conciliar estos diálogos que a veces nos llegan a sus objetivos”, refirió.

Y planteó “el gobierno debería ser más consciente, los pueblos se rigen por usos y costumbres y no debería haber tanta intervención de personas ajenas a las comunidades y a esos municipios” dijo en torno a la disertación sobre las próximas elecciones: “que sean las propias comunidades quienes decidan cómo van a elegir a sus gobernantes y cómo van a dirigir los caminos de sus pueblos, basado en la Constitución para no salirse del estado de derecho, pero que les respeten la a autonomía para que puedan seguir avanzando y cuidando sus usos, costumbres y el rescate de la lengua materna”.

Sobre la celebración de este día dio a conocer que se sumó al festejo que organizaron otras instituciones: Este lunes por la mañana se llevara a cabo la presentación de un libro, producto de un encuentro internacional de poetas en lenguas originarias, que se hizo por el año pasado por la universidad autónoma del estado y en coordinación con culturas populares de la Secretaría de Cultura y Turismo en Morelos, será por la plataforma zoo, a las 11 de la mañana desde la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla.

Refirió que esperaba esta fecha para presentar uno de los dos libros que tiene en puerta; “si no hubiera estado lo de la pandemia este día estaría festejando con mínimo a la presentación de un libro, que espero que para el 24 de febrero, se pueda presentar, pero eso no implica que no esté celebrando esta fecha es muy significativa para los pueblos indígenas, en otras ocasiones llevaban actividades y eventos en coordinación con el gobierno municipal, como era encuentro de danzas y poesía que durante tres años no consecutivos se realizaron.