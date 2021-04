Piden a ediles no condicionar programas sociales al campo

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), pidió a los presidentes municipales no hacer mal uso de los recursos estatales y federales durante este período electoral.

Katia Isabel Herrera Quevedo, titular de la dependencia, acudió a Cuautla para atender las necesidades de los productores y artesanos del municipio.

De manera tajante, la funcionaria informó que está prohibido que algún presidente municipal, funcionario o cualquier persona con interés político utilice los programas y apoyos sociales a favor de algún candidato en específico, pues dejó en claro que si esto se corrobora para cualquier candidato se iniciaría con la aplicación de las sanciones correspondientes.

Respecto la entrega del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), señaló que el recuso no se desvió por el gobierno del estado ante la contingencia sanitaria por el Coronavirus, por lo que el gobierno municipal de Cuautla tampoco puede y debe de hacer ningún tipo de desvío.

“Exhortamos a todos los presidentes municipales a no desviar ni utilizar los apoyos sociales con fines políticos, nosotros haremos lo correspondiente para dar seguimiento a cualquier queja o denuncia que los productores puedan hacer”.

La funcionaria recibió un documento donde se pide se realice auditoria al FAEDE en el municipio, de igual manera se comprometió a hacer el seguimiento correspondiente.

“El tema es no desviar ni un sólo peso a temas que no tengan que ver con el apoyo al campo, porque no habrá otra partida presupuestal por parte del gobierno del estado”.