Productores de sorgo y maíz urgieron a las autoridades a entregar a la brevedad el apoyo de semillas para estos cultivos, pues de no hacerlo, más de 100 hectáreas estarían en riesgo para este ciclo agrícola.

En las instalaciones del balneario ejidal, El Almeal, productores de arroz así como productores artesanales de los ejidos de Cuautla, Gabriel Tepapa, Exhacienda del Hospital, Casasano, Calderón, Tetelcingo, Cuautlixco, Otilio Montaño, se reunieron para denunciar supuestas irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), por lo que pidieron a las autoridades iniciar con una auditoria del recurso del 2019.

Ejidatarios exigen entrega de apoyos / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

De igual manera, señalaron que no se ha entregado el apoyo de semilla para este ciclo agrícola a los productores de sorgo y maíz, lo que pone en riesgo estos cultivos en Cuautla.

De acuerdo con los ejidatarios, se les informó que estos apoyos les serán entregados después del mes de junio o julio por temas electorales, sin embargo, dejaron en claro que el “campo no espera”, por lo que de hacerlo así este año los cultivos de sorgo y maíz, no podrían llevarse a cabo.

Sobre el dron que hace meses la dirección de Desarrollo Agropecuario adquirió, acusaron que por instrucciones de la nueva directiva, a este dron se le da otro manejo, "el dron es para fumigar los campos de Cuautla, no para que lo anden utilizando en Puebla", acusaron.

“El municipio de Yautepec hizo la entrega la semana pasada y a nosotros se nos quiere hacer la entrega a principios de julio, en esa fecha ya no sirve porque la semilla tiene que ser aplicada en este mes, cada productor tiene el derecho de elegir con qué semilla trabajar y tiene que preparar la tierra, es algo que no podemos esperar o las cosechas no van a salir”, señaló Jesús Chávez Ramírez, presidente del comisariado ejidal de Cuautla.

Numeralia:

100 Hectáreas de cultivos de sorgo y maíz que se encuentran en riesgo se no entregar la semilla a tiempo.