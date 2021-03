Pelean en Cuautla por las vacunas

Este lunes dio inició la jornada de vacunación contra Covid-19 para los mayores de 60 años en Cuautla.

Dicho arranque se dio con contratiempos, desinformación y una nula organización que provocó que se registraran conatos de enfrenamiento entre quienes esperaban su turno para ser inoculadas.

Desde una noche antes, e incluso desde las 14:00 horas del domingo, las personas empezaron a formarse afuera de las sedes que el gobierno designó para la aplicación del biológico, teniendo que pasar frío e incluso aguantar algunas gotas de lluvia.

A pesar de que el inicio de la vacunación se había programado a las 9:00 horas, fue hasta las 11:00 horas que las vacunas arribaron a los módulos de aplicación, mismas que fueron escoltadas por elementos de la Guardia Nacional, por lo que de inmediato se dio inicio en las sedes de las escuelas Antonio Caso, Narciso Mendoza, el Hospital General y la Unidad Deportiva donde se concentró la mayor cantidad de personas.

"No hay una organización, no nos dan la información real, todo es un caos, el gobierno no sabe lo que hace", señalaron algunas personas que llevaban más de 13 horas esperando, algunas incluso llegaron hasta los insultos para poder apartar un lugar.

En el caso de la sede del 5to Regimiento, los adultos mayores fueron regresados ya que ahí sólo se aplicó la vacuna para personal militar, jubilados, retirados y pensionados del ejército.

En las casas de jubilados se reportó que los maestros no permitieron que los adultos mayores que no pertenecen al gremio se vacunaran en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, son alrededor de 20 mil las vacunas que se destinaron para Cuautla; sin embargo, durante este primer día de vacunación arribó gente de otros municipios para inocularse, por lo que las filas se hicieron más largas, no obstante se espera que en los próximos días lleguen más dosis. La jornada de vacunación en Cuautla concluirá hasta el próximo viernes.

Asimismo, a las personas que ya se les aplicó la vacuna se les está informando que su segunda dosis les será aplicada en un aproximado de 15 días.

A quienes acuden a vacunarse es necesario que lleven en mano su INE, comprobante de domicilio y el registro de vacunación.