Tras breve pausa reiniciarán vacunación a adultos mayores morelenses

En la conferencia de prensa que la Secretaría de Salud del estado ofreció este viernes para actualizar el panorama epidemiológico de la covid-19 en Morelos, la coordinadora de planeación y enlace institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Anita Romero Ramírez, dio a conocer la ubicación de los módulos de vacunación contra el virus para adultos mayores, los cuales funcionarán la próxima semana, del día 8 al 12 de marzo.

De acuerdo con la funcionaria del IMSS, los 14 centros de vacunación serán distribuidos en los siguientes puntos: la Casa del Maestro Jubilado y el Quinto Regimiento Mecanizado, en la ampliación Otilio Montaño; la secundaria Antonio Caso, el Hospital General de Cuautla, el Centro de Salud Narciso Mendoza, la primaria Narciso Mendoza, la Unidad Deportiva “José María Morelos y Pavón”; la Exhacienda “La Concepción” y el Centro de Salud del poblado de El Hospital; el Salón Chinelos del IMSS, en Cuautlixco; el parque Peña Flores, de la colonia del mismo nombre; y, en Tetelcingo, en el centro de salud de la comunidad, así como la Casa Ejidal y la Casa del Maestro Jubilado.

Cortesía | Gobierno del Estado

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, explicó que la decisión de llevar a cabo la jornada de vacunación en el municipio de Cuautla es resultado de varios factores y fue tomada por la coordinación que encabeza el IMSS, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud estatal. El funcionario explicó que el factor principal tiene que ver con el número de dosis disponible, que es emparejado con aquel municipio cuya población de adultos mayores de 60 años se aproxima más al total de vacunas, en este caso alrededor de 19 mil 500.

“Básicamente estamos basándonos en las dosis que nos envían. Si nos envían un número de dosis, buscamos qué municipio podría vacunarse con esas dosis que estamos recibiendo, en donde tratemos de que coincida con el censo que tiene la Secretaría del Bienestar para poder vacunar a los adultos mayores”, explicó.

Además, la coordinación también toma en cuenta el número de casos activos en cada municipio.

En esta línea, Cantú Cuevas se reservó adelantar cuál será el próximo municipio en el que se aplicará la vacuna a los adultos mayores, dado que sólo existen propuestas de la ruta que seguirá el proceso. Por ello, pidió comprensión.

“Tenemos pendiente la selección de estos y ahí es donde queremos pedir su comprensión, porque no queremos dar una información que no sea precisa”, dijo. Y pidió a los actores políticos “que no se adelanten a informar algo de lo que no se tiene seguridad; las autoridades oficiales para dar a conocer en dónde, cuándo y cuántas dosis se vacunarán son las autoridades federales”.

En Cuautla, la jornada de vacunación había sido anunciada por autoridades municipales desde una semana antes; sin embargo, los habitantes tuvieron que esperar siete días más hasta que se oficializara el inicio. La última jornada de vacunación se realizó en Puente de Ixtla, los pasados 24 y 25 de febrero, con un total de cinco mil 711 dosis aplicadas. En más de una semana no se aplicaron vacunas a adultos mayores morelenses.

De acuerdo con la información presentada en la conferencia, en la última semana los casos confirmados de Covid-19 aumentaron en mil 57 casos nuevos: de 26 mil 390 a 27 mil 447. Mientras tanto, los casos activos aumentaron de mil 56 a mil 358. A la fecha, las autoridades han contabilizado dos mil 514 defunciones causadas por la covid-19.