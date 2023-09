PAN votará contra la despenalización del aborto

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Morelos votará en contra de la iniciativa que busca despenalizar el aborto, así lo confirmó su coordinador, el diputado Óscar Cano Mondragón.

El legislador señaló lo siguiente: "Es un tema institucional, es un tema de partido y nosotros estamos por la vida. Yo entiendo que es un tema álgido, controversial y como institución esa es nuestra postura".

Indicó que el tema seguramente será llevado al pleno a votación, pero la postura de los cuatro integrantes de la bancada del PAN es en contra de la iniciativa que presentó en septiembre de 2021 la legisladora morenista, Edi Margarita Soriano.

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eliasib Polanco Saldívar confirmó que ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, se trató el tema en la Junta Política y de Gobierno celebrada el lunes 18 de septiembre.

Indicó que el dictamen ya está listo y solo falta llevarla al pleno en segunda lectura y someterlo a votación, sin embargo, aún no se enlista en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos porque no encontraron los consensos.

Eliasib Saldívar comentó que no es un tema fácil, ya que la idea es llevarlo al pleno, pero la diputada Edi Margarita Soriano no quiere hacerlo si no se tiene el consenso, porque quiere evitar que no sea probada y se deseche.