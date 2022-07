Pablo Aguilar no regresará al Ayuntamiento: Urióstegui

Pablo Aguilar Ochoa, extitular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP), ya no pertenece al gabinete de Cuernavaca encabezado por José Luis Urióstegui Salgado: "Pablo ya está fuera del Ayuntamiento, él ya no va a regresar", reiteró el alcalde.

Y es que a más de un mes de que el exfuncionario dijera ante el Cabildo y medios de comunicación que se separaría temporal y voluntariamente de su cargo como titular de la SDSySP hasta que se determinara a los responsables sobre lo ocurrido en el puente colgante del Paseo Ribereño, no se había hecho del saber público si regresaría o no a cumplir con sus funciones.

Cabe recordar que a consecuencia de la negligencia en la reapertura del Paseo Ribereño, dónde el puente colgante colapsó y dejó a cerca de 18 persona lesionadas, algunos funcionarios públicos fueron separados de su cargo, incluidos el titular de la SDSySP, la titular de la Coordinación de Protección Civil de Cuernavaca, el director de Infraestructura y la jefa de Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, debido a la responsabilidad que pudiesen tener ante esta situación, pero será hasta la próxima sesión de Cabildo que se anunciará oficialmente quiénes tomarán dichos cargos, pues según Urióstegui Salgado, todavía se encuentran analizando los diferentes perfiles de los candidatos.

Cabe destacar que pese a que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado declarar a las personas que sufrieron alguna afectación durante la caída del puente del Paseo Ribereño, entre los que destacan diferentes miembros del Cabildo así como personas externas al Ayuntamiento, el presidente municipal aún no ha sido llamado a comparecer, "todavía no he sido citado, pero rendiré declaración como tiene que ser", explicó el edil.

