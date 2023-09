Núñez Urquiza insiste en ser el vicefiscal anticorrupción

Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, indicó que se mantiene firme en el cargo de vice fiscal anticorrupción y encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), luego de que se emitió un comunicado en el que se informó que fue despedido junto con otros trece empleados, lo cual calificó de falso y un acto de amenaza en su contra.

“Estoy al frente jurídica y materialmente en términos del artículo 71 de la Ley reglamentaria interna de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual establece que yo cubriré la falta o cualquier tipo de ausencia del titular de la fiscalía, entonces al haber presentado su renuncia el fiscal anticorrupción yo inmediatamente quedó al frente de”, externó Núñez Urquiza en entrevista con El Sol de Cuernavaca.



Recordar que, el vicefiscal tramitó un amparo para no ser removido del cargo y la justicia federal le otorgó la suspensión provisional, situación que fue cuestionada debido a que el despido se había consumado desde el 19 de septiembre según se afirmó en un comunicado y el recurso jurídico no tendría tales efectos.

Núñez Urquiza se defendió de esta acusación y aclaró que no fue destituido, pues de acuerdo al cargo conferido sigue ejerciendo se presente o no a las instalaciones.

En un escrito se afirmó que luego de no acudir cuatro días a laborar se determinó separarlo del cargo, y nombrar a Isaías Rodríguez como nuevo titular de la FECC, así como a Isela Lara como vicefiscal adjunta, de quienes señaló que no cumplen con el perfil para ocupar el cargo



“Cuento con una suspensión en el juicio de amparo 1291/2023 del juzgado quinto de distrito dónde se establece que no fui destituido formalmente y yo puedo seguir ejerciendo las funciones como encargado de despacho de la Fiscalía... No se puede realizar una destitución hasta en tanto no se haya realizado un procedimiento”, mencionó.

En tanto, mencionó que no descarta que los comunicados provengan de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de señalar que estos podrían ser un acto de amedrentación o intimidación para hacerlo que desista del cargo.



“Me imagino que esos comunicados vienen de la Fiscalía General porque la página oficial la tengo yo con el personal de comunicación social de la Fiscalía Anticorrupción”, externó.



Por último, puntualizó que mantendrá la vigilancia por parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Marina para resguardar las instalaciones en la colonia Lomas de la Selva, a fin de evitar imposiciones que estén fuera de la ley. Dicha situación también fue confirmada por la CES en un comunicado.



“Si pedí yo apoyo de la protección a las instalaciones, creo yo que el hecho de mantener elementos como los estamos manejando es para brindarle seguridad a la población y está protegida para que no se vuelva a vulnerar el estado de derecho y que se vuelva hacer imposiciones indebidas”, finalizó.