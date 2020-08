[Nosotras] Orgasmo: Rompiendo tabúes

Especialistas en medicina describen el orgasmo como la “culminación” de una relación sexual en donde se liberan endorfinas y con ello una liberación placentera y repentina de una tensión acumulada que se da durante la fase de excitación; en esta culminación o clímax la respiración se acelera, el ritmo cardiaco también, y aumenta la presión sanguínea desde el útero, vagina y otras partes del cuerpo.

A pesar de ser un tema de salud reproductiva que forma parte del cuestionario a la hora de tomar consulta, sigue siendo un tema “reservado” o “tabú” para un gran porcentaje de las mujeres, coincide el gineco-obstetra adscrito al Hospital Regional número 1 del IMSS, Fernando González Acosta.

“La pregunta siempre va muy dirigida porque es muy raro que te manifiesten no tener orgasmos dentro de la consulta externa; pero si le preguntas a diez señoras o señoritas si alcanzan el orgasmo, seis te dirán que no y a eso le llamamos anorgasmia que puede tener factores desde un tema psicológico hasta un tema anatómico o una enfermedad de la pareja”.

Las principales causas por las que una mujer no alcanza el orgasmo dependen de la edad “no es lo mismo una mujer que tiene bajo lívido o deseo sexual desde los 48 a los 50 años de edad que es cuando se da la caída de estrógenos prácticamente precediendo a la menopausia, que una mujer de 25 años que tiene toda una vida reproductiva”.

Existen causas como la psicológica que suceden en aquellas que fueron víctimas de violación sexual, “causas anatómicas; enfermedades; infecciones que pueden traer consigo una disfunción sexual y anorgasmia, incluso puede ser molesta la relación sexual; infecciones crónicas como la bartolinitis que ocasionan la falta de lubricación”.

Otras más complejas como endometriosis “que ocasiona dolor en la penetración y por ello nunca alcanzan el orgasmo”; otras más que pueden ser ajenas a la mujer como es la disfunción eréctil de la pareja, o la eyaculación precoz.

Acudir a una evaluación, diagnóstico y tratamiento es lo ideal, refiere el especialista, ya que en caso de enfrentar una anorgasmia existen las soluciones para todas las causas, desde ser enviadas con un psicólogo, terapeuta, tomar terapias de pareja, un sexólogo, hasta “tratar padecimientos como infecciones, si la causa es un tumor en el ovario se extirpa y listo pero todos son tratables”.

Respecto a las estadísticas de Morelos respondió que “no tenemos una estadística con este tipo de pacientes porque son los que menos se atienden como consulta externa o que manifiesten el síntoma”.

Por la libertad de sentir

Activistas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSER), aceptan que en pleno siglo XXI las mujeres siguen permitiendo que hablar de orgasmo resulte algo “inapropiado”, puesto que forma parte de la salud misma.

“Durante años ha sido abordado como un tema tabú, no estamos acostumbradas a hablar, no tenemos permitido socialmente hablar de ello porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que el hombre tiene beneficios mayores con su libertad sexual y su forma de expresarse y en este sentido la libertad de sentir placer para las mujeres se ve sobajado. Desde niñas se nos dice que el sexo es sucio que no nos toquemos porque somos unas cochinas”, comenta Andrea Acevedo.

Los factores son diversos desde lo social, familiar, religioso “a las mujeres nos tienen acotadas a que solo tenemos un fin y es la reproducción y no de placer; existen pocos estudios científicos sobre el placer de las mujeres como el hecho de que tenemos una glándula encargada de la lubricación que nos provoca un orgasmo”.





Tips para alcanzarlo

Mantener una comunicación con la pareja para manifestar que no alcanza el orgasmo.

Tener un preámbulo “no es lo mismo salir en la mañana y decir buenos días, que regresar por la noche con un buen vino, generar un preámbulo adecuado”.

Adecuar el entorno de la relación en donde ambos se encuentren cómodos.

Relajarse y dejarse llevar.

Explorar los genitales.

Suscríbete gratis al Newsletter aquí