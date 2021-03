No tengo compromiso con nadie: Marisela Velázquez

Marisela Velázquez Sánchez pidió al comité directivo estatal del PRI no ser incluida en ninguna candidatura, "no tengo compromiso con nadie, puede ser que comience hablar con varios y todo el equipo de debemos decidir cuál será la mejor decisión" dijo para el Sol de Cuernavaca. Señaló que desafortunadamente quien hoy está al frente del CDE de ese partido tiene una animadversión personal en su contra y por lo tanto tomó la decisión de alejarse.

"Tengo la impresión ya muy clara de que el presidente del CDE ya no está a gusto con mi candidatura, él se ha expresado con una marcada animadversión hacia mí en lo personal que es inexplicable y entonces no veo el caso de entrar en una dinámica en donde estoy navegando contra corriente con mi propia dirigencia".

Marisela Velázquez entregó ayer la petición para ya no ser inscrita a la diputación en el segundo distrito local, dijo que no tiene ningún problema con los líderes de los sectores, organizaciones incluso con la militancia pero esa situación de conflicto personal del dirigente estatal no le ha permitido trabajar incluso en alianzas, "lo que implica que no pueda hacer siquiera de la propuesta sobre quién será mi suplente y creo que el diálogo y el respeto es lo que genera un buen ánimo en cualquier candidatura y no existe eso hacia mi persona".

Marisela Velázquez aseveró si en todo caso, ella como propuesta no es útil al partido que hoy está a cargo de Jonathan Márquez entonces simplemente es mejor hacerse a un lado.

"Si no está a gusto conmigo o mi candidatura yo no quiero ser un obstáculo", incluso agregó el Comité Ejecutivo Nacional solo conoce a medias lo que pasa en Morelos, y no se dan cuenta de las renuncias diarias que ocurren en el PRI, todas de diferentes priistas independientemente de la situación que vive ella.

A pesar de que en el mes de diciembre recibió muchas invitaciones para ser incluida como propuesta, hoy no ha definido ni ha tenido acercamientos con otras fuerzas políticas porque en su opinión es mejor ser útil que importante y por lo tanto no había quedado hablar con nadie.

"No se trata de competir por competir sino de ganar y ser útil a los cuidadanos, y hasta hoy no he tenido platicas pero estaré practicando esta semana con el equipo y la estructura y con sus opiniones tomar la mejor decisión".