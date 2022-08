No se han registrado inundaciones en Jojutla

“Que no haya inundaciones también debe ser noticia”, manifestó Miguel Ángel Olvera Torres, director de Protección Civil y Bomberos de Jojutla, quien advierte que solo han tenido problemas con la basura en las coladeras, por lo que hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en la calle para evitar taponamientos y encharcamientos de agua.

“En Jojutla no se han tenido grandes inundaciones, solo encharcamientos menores que han sido atendidos, el problema que seguimos teniendo es la basura pero también”, dijo al agradecer que a la ciudadanía que ha apoyado a no tirar basura ya que cada vez es menos, dijo al reconocer que cuando empieza a llover el personal de pc y bomberos salen a recolectar la basura en coladeras y los cuerpos de agua y hasta el momento no han tenido mayores problemas, han sido atendidos en tiempo y forma, igual en el fraccionamiento Reforma se ha ido a retirar la basura de las alcantarillas sin mayor problema.

En estos últimos 3 años no ha sucedido ninguna inundación, como otros años y de esa manera le hemos seguido dando atención y tomando medidas de previsión con el apoyo institucional y agrupaciones como Agro Siglo XXI y los ejidatarios, con ayudantes municipales, obras públicas ya que todos han participado en las medidas de prevención de las inundaciones.

Sobre los accidentes que se han tenido que atender, manifestó que han sido de seis a siete, pero no son propiamente el producto de las vacaciones, si no han sido accidentes que hemos atendido y que son accidentes menores, no se han registrado pérdidas humanas y eso también es importante decirlo, la policía vial está haciendo su trabajo, si en una avenida no tenemos tantos accidentes quiere decir que la policía está haciendo su trabajo.

Los accidentes que hemos tenido mayormente no ha sido gente de Jojutla, si no ha sido gente que viene de turista que se les hace fácil ir a comer a divertirse pero que no tienen las precauciones ni control en el consumo de bebidas alcohólicas, no salen en estado inconveniente.