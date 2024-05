Margarita González llama a proteger el voto y evitar fraude electoral

Margarita González Saravia, candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Sigamos Haciendo Historia, junto a otros candidatos de Morena, tomó protesta de la Estructura de Defensa de la 4T en Morelos. Y llamó a la ciudadanía a brindarles su voto este 2 de junio a Morena.

La ceremonia se realizó en la ExHacienda de Temixco, y estuvo encabezada por Mario Delgado, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Agradezco a Mario Delgado que ha llevado al partido a ganar prácticamente en todo el país, es un hecho histórico para nuestro movimiento que sólo en 10 años estamos pintados de guinda en casi todo el territorio nacional", expresó.

La candidata destacó que, ya tienen a los representantes en todas las casillas de Morelos, quienes tendrán la responsabilidad de cuidar el voto de la gente y después de los posibles fraudes electorales.

"No son cualquier representante, es gente comprometida con la 4T, no son compañeros que puedan voltearse del otro lado porque yo sé que ustedes están con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum a morir".

Así el ambiente previo a la toma de protesta de la estructura de defensa de la 4T en Morelos

Durante la toma de protesta, estuvieron presentes algunos de los candidatos y candidatas a los diversos cargos en Morelos, como Alejandra Flores, Sandra Anaya, Víctor "El Güero" Mercado, Patty Torres, Juanita Ocampo, Rafael Reyes y David Ortiz, entre otros.

"Quiero agradecer a mis compañeros candidatos y candidatas porque esta lucha no es sólo mía, es una lucha que se hace en los 36 municipios de todo el territorio morelense; he visto como cada uno de ellos está trabajando de manera cotidiana recorriendo las calles convenciendo a la gente de nuestro proyecto, y enfrentado a la derecha, una derecha que no vamos a dejar pasar, en las manos de cada uno de ustedes está nuestra confianza de defender lo que tanto anhelamos, un Morelos justo, un Morelos con seguridad, un Morelos con bienestar, un Morelos donde todas las y los morelenses, nos sintamos orgullosos".

Llamó al voto masivo haciendo hincapié en que es indispensable votar en todos los cargos por los candidatos y candidatas de Morena, con el objetivo de asegurar una mejor forma de trabajo y organización en favor de la ciudadanía.

"Yo sola no lo puedo hacer, necesito de cada uno de ustedes, ese día ustedes se la van a rifar por todos nosotros, vamos a defender esas casillas con lo más sagrado que es nuestro trabajo, y hacer historia, una historia de la que Zapata se sentiría orgulloso".

Margarita dijo que el presidente Andrés Manuel les deja un gran legado, una gran responsabilidad de gobernar con honestidad, sin mentir, sin traicionar y menos robarle al pueblo de Morelos.

"Es es mi compromiso, no mentirle, no traicionar y no robarle al pueblo de Morelos", finalizó.