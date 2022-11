No intente ir, el panteón de La Paz sigue cerrado

Este 1 de noviembre llegaron varias personas al panteón de la Paz para traer flores, veladoras, papel picado y otros elementos para montar una ofrenda a sus fieles difuntos sin embargo por indicaciones de Protección Civil de Cuernavaca (PC) el panteón estará cerrado desde el 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre.

Algunos de los visitantes aseguraron que no se enteraron de esta disposición y han viajado desde distintos puntos de Cuernavaca para adornar las tumbas, pero en esta ocasión no pudieron hacerlo.

Trabajadores del cementerio comentaron que desde el fin de semana ha regresado poca gente, pero el 1 de noviembre si hubo muchas personas que buscaban ingresar.

Comentan que ante está situación algunos de los visitantes han optado por dejar sus flores a los albañiles y trabajadores para que les hagan el favor de llevarlas hasta la tumba de sus difuntos.

Algunos de los asistentes aseguraron desconocer el motivo por el que se les negó el acceso, otros creen que es debido a la pandemia, lo cual quiere decir que no tienen conocimiento del derrumbe que ocurrió el pasado 14 de septiembre en el que el una parte del paredón de la selección 1 y 2 cayó sobré dos viviendas en la colonia Los Pilares; razón por la cual fue cerrado el panteón y con ello evitar algún desgajamiento.

El tiempo que estuvo personal de esta casa editorial, se pudo constatar que al menos 15 personas fueron las que llegaron sin poder ingresar, algunas de ellas molestas, ya que comentan que no les notificaron y no recibieron está información, otras más por curiosidad pasaron a bordo de sus vehículos para verificar que en efecto no los dejarían pasar.

"Yo vengo desde la colonia Revolución, en la ruta con mis 3 plantas de cempasúchil y ahora me tengo que regresar, y no sé si pueda darme una vuelta el fin de semana tengo compromisos", declaró la señora Mariana Vázquez.

Cabe destacar que en el cementerio opera únicamente para el uso de los velatorios o realizar pagos pendientes en oficinas, y para verificar que no se salgan de la zona personal del cementerio y autoridades de PC realizan rondines. El panteón abrirá sus puertas el 3 de noviembre, de acuerdo con protección civil la medida obedece a que es en los días de muertos que se concentra mucha gente y el peso podría ocasionar movimiento de la tierra.

