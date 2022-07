No hay cariño, pero sí acuerdos en Xoxocotla: Abraham Salazar

El Cabildo de Xoxocotla logró conciliar acuerdos para trabajar en unidad a favor del municipio indígena; incluso se han asignado comisiones a la fracción antagónica encabezada por Raúl Leal Montes, informó el alcalde Abraham Salazar Ángel.

“Llegaron todos los compañeros; a la gente de Raúl le di el recibimiento, la bienvenida. Les dije: ‘Somos paisanos, somos compañeros y debemos trabajar de la mano, aterrizando los proyectos a beneficio del municipio’”, por lo que aseguró que se integran al trabajo sin resentimientos. “Así lo entendimos y nadie puso objeción. Todos estuvimos de acuerdo en trabajar por el bien del municipio.

“Que quede claro: no nos abrazamos ni nos besamos, simple y sencillamente fue un buen recibimiento como servidores públicos, para comprometernos con las actividades de nuestros paisanos”.

Destacó que cada uno de los integrantes del Cabildo tendrá que responder por los compromisos que hizo, como el pago de la renta de ese edificio, cuyo contrato no firmó y desconoce los términos en los que se hizo.

El alcalde reconoció que existen muchos pendientes que se tendrán que tratar, y respecto a la denuncia de peculado que interpusieron en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción, dijo que hasta el momento no ha sido notificado, pero solicitó a su contador y tesorero estar preparados, ya que hasta la fecha no se ha iniciado ninguna obra, luego de manifestarse con la conciencia tranquila ya que no sabe de dónde sacan todas esos números, pues al municipio no recibe esos 10 millones de pesos al mes.

Advirtió que hasta la fecha no ha habido entrega-recepción, pero desde hace una semana comenzaron a liberar recursos del presupuesto municipal a Tesorería, sin embargo, desconocen el monto.

Descartó que contemple contratar al personal que trabajo con Raúl Leal Montes; “en una contienda hay un ganador y un perdedor y el que pierde, pierde todo, se escucha feo, no quisiera decirlo, pero esto así es, hablan del proyecto del difunto Juan López, él ya falleció y se terminó su proyecto, y cuando participó Benjamín López invitaron a nuevos regidores, porque el proyecto de Juan ya había terminado y en el proyecto del difunto Benjamín se terminó cuándo falleció, se hicieron los ajustes con Raúl, fue una contienda muy difícil, pero igual perdió y ahí termina. Yo debo de estar rodeado de gente que me garantice su confianza, yo no puedo tener a mi lado gente que toda la vida me gritó en la cara asesino, traidor, narcotraficante; yo no puedo tener esa gente, ni ustedes lo harían, por lógica, aunque haya sido políticamente para lastimar mi imagen, me mantengo libre de culpa y les ofrezco una disculpa, pero debo de rodearme de personas de mi entera confianza”.

➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter

Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local