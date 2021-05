Ningún candidato a la alcaldía por Cuernavaca, tiene planeado declinar

A casi dos semanas de que concluyan las campañas, los candidatos a la presidencia de Cuernavaca negaron que vayan a declinar al ser 19 aspirantes al mismo tiempo, todos los entrevistados coincidieron que no están dispuestos a ceder pero aceptarían que alguno de sus compañeros, por el bien de la ciudad capital, se sumará para decidir la elección, “sin embargo nadie la tiene ganada”.

Primero Jorge “Chacho” Matar Vargas, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que en la recta final no ha pasado por su mente hacer una declinación a favor de nadie, “estamos echados para adelante y cada fin de semana vamos presentado nuestro programa de gobierno en los diferentes rubros, la realidad es que nosotros estamos abiertos para que nuestros amigos, los otros candidatos, vengan y platiquemos y se puedan sumar a nuestro proyecto que es a 30 años, con desarrollo de Cuernavaca a corto plazo, con temas de jóvenes y mujeres, pero lo que sí es cierto es que todos debemos saber que nos conviene, sobre todo ver el proyecto”.

En este mismo tema, el candidato del partido Armonía, Carlos González, negó que esté pensando en declinar a favor de alguno de los 18 contrincantes, “pero no dudo que sí vaya haber candidatos, no de Armonía, porque lo que queremos es cambiar el sistema político que prevalece hoy, pero sí creo que algunos van hacer eso porque algunos lo hacen como una participación para generar algo para ellos, y no tienen condiciones para ganar porque no han hecho nada por las colonias cuando han tenido oportunidad en los últimos años”.

Afirmó que irá hasta donde los ciudadanos lo respalden porque ha costado mucho convencerlos de que son un partido político diferente.

Mientras el candidato del PRD a la alcaldía capitalina, Jorge Arizmendi, planteó que para él no es una obsesión llegar a ser alcalde pero sí está totalmente convencido de que busca administrar los recursos de la ciudad porque tiene la capacidad; “por eso voy con coraje y propositivo a favor de Cuernavaca”.

Para eso, llegado el momento, si es indispensable que gane la ciudad no descartó buscar alianzas, todo por el anhelo personal de que la capital morelense vuelva a ser ese lugar de residencia de personajes importantes que la veían como el lugar de descanso de artistas y gente de la cultura; personalmente comentó que probablemente todos los candidatos anhelan hacer algo por la ciudad, pero como nativo de la eterna primavera buscará regresar ese rostro de tranquilidad.

Jorge Arizmendi, resaltó que para esa representación popular hay candidatos poderosos e inteligentes, “pero voy con agallas, no me mueven las ansias de poder o para tener, no lo necesito, pero creo que es importante cambiar el rostro a un nuevo gobierno de la gente, que haya obra pública, un alcalde que no se quede en su oficina sino que gestione y vaya a las calles y con la gente a trabajar y escucharla; que su objetivo sea el que todos tengan lo necesario para vivir en paz y tranquilidad”.