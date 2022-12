Niegan permiso a ambulantes para prolongar tianguis navideño

Después de que Ben Hur Hernández, líder del Nuevo Grupo Sindical (NGS) anunció que el tianguis navideño se iba a instalar desde las primeras horas del 25 de diciembre hasta el 06 de enero; las autoridades municipales señalaron que esto no sería factible.

Ante esto el secretario municipal, Carlos de la Rosa Segura, mencionó que no serán los días que había señalado el líder sindical del NGS, ni habrá cierre de calles; explicó que estarán instalados en las calles tradicionales que son el perímetro de la calle Guerrero y el perímetro del Kentucky Fried Chicken.

Los días establecidos por el ayuntamiento serán desde la noche del 23 de diciembre para retirarse el 25 de diciembre; posteriormente se volverán a instalar desde la noche del 05 de enero hasta el 07 de enero.

"Hubo diálogo con la mayoría de los líderes, los únicos que no han querido son los del Nuevo Grupo Sindical, el resto de los líderes han entendido que no podemos cerrar vialidades", explicó De la Rosa Segura.

Asimismo, señaló que solo tendrán permitido instalarse en las aceras de las calles antes mencionadas para no interrumpir el paso peatonal y vial.

A diferencia de lo que había mencionado el líder del NGS sobre la instalación de alrededor de mil 200 comerciantes, el secretario dijo que serían cerca de 200 negocios los que se permitirán instalar.

"Vamos a hacer operativos carrusel en el sentido de que no podemos permitir que interrumpan las vialidades", explicó el secretario.

Por último señaló que de no cumplir con lo establecido por el ayuntamiento, las autoridades municipales harán el llamamiento para no ocupar el espacio, posteriormente se solicitará el retiro voluntario, de no hacerlo será retiro forzado y en última instancia el decomiso de la mercancía.

Aunado a ello, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que esta decisión se debe a que no se pueden cerrar las arterias principales del centro histórico en temporada vacacional.

“Ya se habló con ellos, el director de normatividad ha estado en diálogo, esperamos que la ciudad sí tenga movimiento económico pero también que los turistas que llegan en estos días puedan caminar o moverse en sus vehículos por el centro histórico”, mencionó el munícipe.











