Ni alcohol ni elotes en el Grito de Independencia

Autoridades realizan los últimos ajustes para las fiestas patrias, entre las determinaciones que se han tomado por parte del Ayuntamiento capitalino es que se aplicará Ley Seca, además de restringir el ingreso de alimentos a la Plaza de Armas, esto debido a que en algunos municipios, en años anteriores, los elotes fueron utilizados como proyectiles en el evento del Grito de Independencia, por lo que se buscará evitar que suceder este año.

El secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, indicó que se tomó como medida preventiva que "la venta de elotes no se estará limitando, solo el ingreso a la Plaza, a partir de las cercas de seguridad, no ingresará ningún producto alimenticio ni de ninguna especie".

Otra medida preventiva para evitar incidentes en la celebración, será la aplicación de la Ley Seca será desde las 0:00 horas del 15 de septiembre y hasta las 23:59 horas del próximo 16 de septiembre, dicha decisión fue determinada mediante el Acuerdo general número ACG/002/2022, el cual exceptúa a los establecimientos mercantiles que expenden bebidas alcohólicas en su modalidad de restaurantes, antojerías, fondas, taquerías, torterías, marisquerías, bares, discotecas o cantinas con servicio de comedor y de meseros.

Respecto del cambio de dirección del desfile, así como el uso de la calle de No Reelección, para que los contingentes no tengan algún retraso en relación al grueso de las personas que participan, el desfile llegará a calle Matamoros y No Reelección, y se dividirán en dos columnas y subirán en los dos espacios.

Debido a esta situación, el funcionario municipal comentó que los comerciantes tendrían que reubicarse entre calle Gutemberg, Guerrero y Bella Vista, por lo que no serán 700 vendedores como se había mencionado, ya que no hay espacio suficiente para que se instalen. Los días que podrán establecerse serán a partir del 15 de septiembre y tendrán que levantar el 17 de septiembre por la mañana.

Asimismo, señaló que el municipio no realizará alguna celebración del Grito de Independencia, “probablemente el presidente estará de invitado en el grito de palacio y estaremos tratando de acudir en este evento".

