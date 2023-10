Multarán a quienes usen mobiliario urbano para propaganda política

Particulares o partidos políticos que utilicen el mobiliario urbano para propaganda política podrán ser acreedores a una multa de hasta 15 mil pesos por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, reveló el secretario municipal Carlos de la Rosa Segura, quien también refirió que el uso de postes o pasacalles para uso publicitario o propagandístico está prohibido.

A pesar de que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) es el organismo encargado de regular las actuaciones políticas, y atender y dar seguimiento a los actos anticipados de campaña, el Municipio trabaja en coordinación para retirar del mobiliario urbano toda aquella propaganda que pueda influir en el voto de la ciudadanía.

“Está prohibido para cualquier tipo de publicidad, no únicamente el que hoy se presenta como una presuntiva precampaña política, porque desafortunadamente el Impepac en este caso, aparecen imágenes, frases, pero no parecen sellos de partidos políticos, a lo mejor subliminalmente algún color, pero no necesariamente algo en lo que el Impepac debiera o no participar; vamos a hacer el escrito en el cual primero conminamos a la ciudadanía a evitar utilizar el mobiliario, segundo a quién aparezca publicitado, o la empresa que sea, será en su momento apercibida y multada, y al Impepac solicitando su participación para efecto de que si existiere algún tipo de responsabilidad en el ámbito de su competencia”, explicó.

Señaló que en el caso de los particulares, el Ayuntamiento no tiene injerencia, es decir, que aquellas bardas o paredes de casas que hayan sido pintadas y sean alusivas a una ideología política no se les podrá colocar una multa, y será el Impepac el encargado de realizar las investigaciones correspondientes y determinar si se consideran actos anticipados de campaña.

Señaló que fue hace poco más de un mes cuando se comenzaron a colocar en postes y pasacalles este tipo de publicidad. Aunque no especificó cuántos pendones e imágenes se retiraron hasta el momento, pero a partir de este 22 de octubre comenzarán a implementar sanciones.

“Estaremos empezando a actuar en consecuencia y a multar a todos aquellos que a partir de este día detectemos que tienen publicidad”, expresó el funcionario.

De acuerdo con el calendario emitido por el Instituto Nacional Electoral, las precampañas para gubernatura se realizarán del 25 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, mientras que las precampañas para diputaciones y ayuntamientos se llevarán a cabo del 5 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024.

Posteriormente las campañas para gubernatura serán del 31 de marzo al 29 de mayo de 2024 y las campañas de diputaciones y ayuntamientos serán del 15 de abril al 29 de mayo de 2024.