Mujeres en la política, al servicio del patriarcado

La presidenta del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos (IMM), Flor Dessiré León Hernández, insistió en que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de dar marcha atrás a la reforma que castigaba la violencia política por razones de género desde el ámbito local, le quitó a las morelenses "la oportunidad" de activar un protocolo inmediato contra el delito que ya se persigue en el orden nacional.

Refirió que de haber sido una realidad en Morelos el combate a estos actos, se pudieron haber activado los mecanismos de protección y sanción sin tener que esperar, contemplando incluso, la separación del cargo al agresor.

Cuatro de las seis secretarias de despacho del gabinete y la titular del Instituto de la Mujer, hicieron un frente común para detener la violencia política por parte del legislador independientemente José Casas González, ejercida por éste contra la secretaria Hacienda Mónica Boggio.

A temprana hora, la secretaria de Administración Mirna Zavala, la de Desarrollo Agropecuario Katia Herrera, de Obras Públicas Leticia Nolasco, y la de Hacienda Mónica Boggio, acudieron a la sede del IMM para solicitar el apoyo jurídico de quienes integran el Observatorio de Violencia Política, tras las declaraciones del legislador al acusar a ésta última de no estar a la "altura" del encargo.

"Vengo en mi calidad de ciudadana a la instancia oficial correspondiente a solicitar el apoyo jurídico por el daño moral y denigrante que recibí de manera pública e injustificada de parte del diputado Casas; la forma en que se dirigió a mi persona cuestionando mi capacidad profesional, misma que está avalada por academias nacionales e internacionales".

"El diputado busca atraer reflectores; y es justo lo que le estamos dando lamentablemente. Pero no puedo seguir quedándome callada, no es la primera vez que me agrede, pero esta vez puso en entredicho mis capacidades profesionales".

Dessiré León Hernández, dejó en claro que aún cuando el diputado tenga fuero esto no le impedirá ser sancionado puesto que la justicia debe imeperar sobre el poder de un servidor público. Y aclaró que en esta solicitud, al igual que en cualquier otro caso en el que una mujer se siente agredida, se dará acompañamiento psicológico y jurídico para la presentación de la denuncia penal correspondiente.

Finalmente, aprovechó para pedirle a las y los legisladores a que retomen los temas referentes a las mujeres y puedan ser sancionados todos aquellos delitos que se comenten en el ámbito público y privado, sin importar quien la ejerza.