Muere David Martínez derivado de Covid-19

El político y exfuncionario público David Martínez falleció este domingo derivado de secuelas del Covid-19, informó el exgobernador Graco Ramírez, a través de sus redes sociales.

"Hoy por la mañana David Martinez. A quien conocí cuando tenía 20 años, acaba de fallecer. No resistió ,después de varias semanas. Las secuelas del Covid lo vencieron".

En un conmovedor mensaje, el exgobernador recordó al hombre con quien mantuvo una relación ideológica, política y filial.

"Con David me unía una relación filial. Siempre desde muy joven estuvo cerca de mi en varias batallas que compartimos. Fue un líder social en Temixco. Fue regidor y diputado de mayoría por ese Distrito. Siempre muy cercano a la gente. Me acompañó como secretario de Movilidad y Transporte y fue un eficaz líder, gestor social y operador político con gran talento para lograr acuerdos. Su partida me duele. Me atrevo a decir que era para mi como un hijo a quien vi crecer en todos sentidos".

Graco Ramírez recordó, también, el momento en que David Martínez fue privado de su libertad, el operativo que se tuvo que realizar para salvarle la vida.

"La delincuencia me desafió como Gobernador y fue secuestrado mi amigo y rescatado la madrugada de 18 de diciembre 2014, le salvaron la vida entonces".

Sin embargo, ahora, años más tarde, no logró sobreponerse a la pandemia.

"Ahora producto de la infección del Covid, que ya había superado, no resistió una lesión en su intestino y ya agotado no pudo más".

Por último, Graco envió condolencias a la esposa de David, así como a sus familiares.

"Mi abrazo solidario a Erika su esposa y a sus queridos hijos que los vi nacer y crecer. El ejemplo de David estará presente y sus sueños de justicia y libertad se verán plenamente cumplidos. Hasta siempre querido hermano. Hasta siempre".













Funcionarios, políticos, así como diversos sectores sociales se han sumado a las condolencias por el deceso de David Martínez.

Lamento profundamente el fallecimiento de David Martínez M. Amigo y compañero de muchas batallas, exsecretario de Movilidad y Transporte y exdiputado local. Descansa en paz querido David!!! pic.twitter.com/aG5AT7RyAg — Jorge Messeguer (@jorgemesseguer) August 15, 2021









David Martínez Martínez también fue diputado local por el V Distrito en la LII Legislatura, y también desempeñó diversos cargos en el Ayuntamiento de Temixco.