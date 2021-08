En aumento contagio de Covid-19 en trabajadores de CAPUFE

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) Martín Curiel Gallegos, confirmó que debido a la pandemia por Covid-19 han sido a la fecha 900 los sindicalizados que han contraído el virus, y desafortunadamente 61 de ellos han perdido la vida, con representación en todo el país, desafortunadamente la mayoría de las víctimas mortales han sido gente que es originaria del estado de Morelos.

Con números de esta semana que concluyó, el dirigente gremial aseveró que el número aumentó a otras 35 personas sindicalizadas que advirtieron fueron contagiados y tenían que faltar a sus labores, eso es algo que ya no se había dado en las pasadas semanas pero esta cifra de 35 fue sorpresiva, incluso se agregó otro deceso.

No descartó que muchos de ellos ya habían sido vacunados y probablemente otros no, porque no se tenía certeza de ello, sin embargo, aclaró que no todos los contagios que registra el sindicato de CAPUFE han ocurrido en la jornada de trabajo es decir en las casetas o alguna otra área de la dependencia.

En todo caso, Martín Curiel, subrayó que de diez casos solamente uno acepto haberse contagiado en su área de trabajo pero el resto haciendo otras actividades. "Creo que llegamos alrededor de 900 contagiados en todo el país de lo que va de la pandemia, y desafortunadamente tenemos registro de 61 defunciones de compañeros nuestros que han pedido la vida, como parte del saldo de esta pandemia.

Sin saber la causa o alguna razón en especial, de todas las entidades donde CAPUFE tiene una sede, la mayor cantidad de decesos y pedida de vidas humanas de trabajadores de esta área que se dedica al trabajo en las casetas de cuota o peaje ha sido en el estado de Morelos.

Los números que corresponden a la entidad son casi de 22 de esos y pedidas de vida humana, al igual que Puebla y los demás en varios estados del país.