Morena-Morelos lleva al CEN su rechazo a la alianza con el PES

El líder de Morena-Morelos, Gerardo Albarrán, anunció que una comisión de militantes de este partido acudirá este día al Comité Ejecutivo Nacional en la Ciudad de México.



Esto para solicitar al dirigente nacional, Mario Delgado, que visite Morelos y escuche el rechazo total que existe contra la alianza con el Partido Encuentro Social (PES), y tampoco con otros partidos que no representan “los principios de no robar y no mentir”.



Confían en que el dirigente nacional recapacite, pues aseguran que este partido tiene a las personas suficientes para las candidaturas si tiene que ir solos.

