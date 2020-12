Morena inunda a Morelos de espectaculares

Morena Morelos informó que ha colocado más de 100 espectaculares para convocar a los militantes de ese partido a no votar por el PES; manifestaron que esperan la definición el próximo sábado pero confían que la dirigencia nacional atenderá el reclamo de los morelenses. Aceptaron que si PT, Partido Verde y Nueva Alianza son incluidos se va analizar en la asamblea de bases del próximo domingo 27 de diciembre, pero “si incluyen al PES no vamos a votar por ese partido”.

Desde el pasado domingo 20 de diciembre, destacaron que comenzó esta actividad, en Cuernavaca fueron 13 lonas, en el segundo distrito, Jiutepec, Zapata y Xochitepec, fueron 25 lonas, en el 03 distrito, Cuautla, Villa de Ayala, Tlaltizapan, 14 lonas; y mientras en el 04 distrito que es la zona sur de Morelos fueron 20 lonas grandes y 48 medianas, desde Temixco hasta Zacatepec; en el 05 distrito Yautepec y los Altos 12 lonas.

Eso hace un total de 142 lonas con una movilización de más de 600 militantes que además de colgar las lonas, daban información a los militantes de las bases de Morena. Con este llamado y la entrega de Gerardo Albarrán, coordinador estatal a la dirigencia nacional del oficio dos, manifiestan su rechazo a una alianza con el PES, confían que al límite del tiempo para el registro de coaliciones a las 12 de la noche, el comité nacional no los traicionará y atenderá el deseo de las bases morenistas de no incluir en esa alianza al PES en Morelos.

“La petición es de todos los consejeros estatales de nuestro partido en Morelos que no queremos ningún acercamiento con el PES en el estado, y siguen negociando en la ciudad de México y en cuanto se concluya el plazo y se toma una decisión; las bases de Morena de acuerdo con la determinación que se tome, informaremos las acciones que estaremos siguiendo de acuerdo a la decisión ante una coalición”.

Pero aseguró que hasta ayer no había una respuesta sobre su llamado. La alianza con otros partidos como el PT, Partido Verde y Nueva Alianza, se habrá de valorar de manera interna, pero con el PES en definitiva no aceptarán, y el próximo domingo 27 de diciembre en el sentido que sea la determinación se habrá de tomar una decisión, porque “hay un reclamo autentico de las bases que si se suma al PES no vamos a votar por el PES, pero tiene que ser un acuerdo de asamblea”.

¿Qué son las precampañas?

Desde este miércoles 23 de diciembre hasta el 31 de enero de 2021 inicia el periodo de precampañas de cara a las elecciones de 2021; de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) se renovará completamente la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, entre ellos Morelos y 900 ayuntamientos, así como juntas municipales.

Pero ¿Qué son las precampañas? Son todas las acciones (actos públicos, promocionales y eventos) realizadas por partidos políticos, militantes y precandidatas/os para definir las y los candidatos, conforme a los estatus de cada partido.

Según ABC electoral del INE, durante las precampañas los partidos tendrán un total de 30 minutos diarios para la transmisión de mensajes en cada estación de radio y de televisión que cubran la elección. Ese tiempo se distribuye de la siguiente manera: el 70 por ciento es conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones federales anterior, y el 30 por ciento del total en forma igualitaria.

A partir del 4 de abril arrancan las campañas, mismas que terminan el 2 de junio rumbo a los comicios del próximo 6 de junio de 2021.