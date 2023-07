Morelos seguirá captando agua a pesar de la canícula: Ceagua

El encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) de Morelos, Jaime Juárez López informó que se avecina otra oleada de calor, sin embargo esta vendrá acompañada de precipitaciones, las cuales ayudarán a que los cuerpos de agua que hay en el estado continúen con la captación del vital líquido; el funcionario estatal explicó que aún no se sabe con exactitud el día que inicie la canícula, fenómeno en el que se espera un ligero periodo de sequía o disminución de las lluvias.

Juárez López dijo que gran parte de lo radical que ha sido el clima últimamente en el planeta se debe a los efectos del cambio climático; “la canícula se presenta en el mes de agosto, septiembre o en octubre, hay que recordar que no hay fecha exacta, pero eso sí, viene acompañada de lluvia”, explicó el titular de la Ceagua.

Las lluvias de la primera quincena de julio son importantes, aseguró, porque se tiene un registro de 116 milímetros por metro cúbico y el histórico para este mismo mes es de 192; externó la posibilidad de que en Morelos se tenga un nuevo registro histórico y se deje en el pasado el vigente.

Asimismo, Juárez López agregó que el retraso de la temporada de lluvias en este 2023 fue por el fenómeno del “Niño”, el cual se caracteriza por provocar altas temperaturas durante el año, pero a pesar de él y la canícula en Morelos, el pronóstico para la captación de lluvias no es crítico.

Por último, el funcionario comentó que a diferencia de las oleadas de calor que se registraron en el país previas a la temporada de lluvias que formalmente inició en mayo, según la la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas en verano no son tan altas ni se perciben tan intensas gracias a que se pronostican lluvias en el estado durante los siguientes meses, sin embargo, Jaime Juárez destacó que es importante no normalizar que el clima no sea el mismo que hace ya algunos años porque la situación actual es “una señal de advertencia” para que el ser humano cambie y se interese en el bienestar del medioambiente.







