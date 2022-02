Morelos no compite en inversiones

La empresa Nissan Mexicana decidió trasladar las operaciones de su línea uno de Civac, Jiutepec, a la planta que tiene en Aguascalientes por la sencilla razón de que en aquella entidad existen mejores condiciones de desarrollo que en Morelos, admitió la secretaria de Economía y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez.

En territorio morelense, explicó, no se han podido disminuir los costos de energía, logística, fuerza laboral y agua potable: “Que representa para nosotros como gobierno la necesidad de algo que ya se debía de haber hecho desde hace mucho tiempo, y revisar cuáles son los costos que tienen las empresas aquí para poder hacer de Morelos un estado competitivo en materia de inversión. Los costos energéticos, los logísticos, son fuertes aquí en Morelos y es la obligación que tenemos y eso fue lo que representó para Nissan”, aseveró.

Después de que la automotriz redujo su producción en la entidad, dijo que ahora se necesita hacer una “revisión a fondo de por qué en Morelos, aunado al hecho de los cambios de mercado. Se llevaron esta línea a Aguascalientes porque entre otras cosas los costos son más competitivos, la aplicación que tenemos que saber es hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, para poder subsanar todo esto desde la raíz”.

Aunque diferentes agrupaciones de abogados en el estado han afirmado que al Centro Estatal de Conciliación le hace falta mucho para que la reforma laboral funcione adecuadamente, la funcionaria aseveró que ya se iniciaron algunos cambios en esa materia para evitar que las industrias se sigan fugando de nuestro territorio.

“En el caso laboral tenemos ya una reforma para evitar los litigios eternos. (Existen del anterior sistema) 21 mil 400 expedientes que todavía tenemos y recibimos 25 en rezago; es un tema que gracias a la reforma y a esta cultura previa de conciliación que tenemos que seguir reforzando esto ya es un tema que podemos subsanar, pero tenemos que ver el tema de logística y energía. En el (primero) hemos trabajado con el proyecto de Ferrosur para hacer a Morelos más competitivo”, destacó. Dijo que hasta ahora ninguna otra industria, de las más grandes que existen en Morelos, ha mostrado indicios de que pudiera irse del estado o reducir su producción como Nissan, o al menos no se lo han informado, aclaró.

“Descarto que alguna otra empresa se vaya, desafortunadamente sí han cerrado empresas, pero con las empresas grandes hay buena relación y no me han comentado nada, yo me baso en lo que ellos me han dicho y bueno, cuáles son las empresas grandes que tenemos y que han padecido de todo esto, como Nissan, tenemos el caso de Unilever, tenemos Tecnos, Bridgeston y Baxter que han hecho grandes inversiones. Son algunos de los ejemplos de empresa que generan muchos empleos y no han manifestado algo al respecto y vamos a seguir adelante”, señaló.

Se espera que el tercer y cuarto bloque de despedidos en Nissan se lleve a cabo los días 4 y 5 de febrero, así como el 11 del mismo mes para que un total de 562 se queden sin una fuente de ingresos.





