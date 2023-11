Morelenses en la zozobra por familiares en Guerrero

Algunos morelenses continúan en la zozobra por la situación que viven sus familiares en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco, tras el arrollador paso del huracán “Otis”. Tal es el caso del señor Arturo Godínez Arredondo, originario del puerto, donde aún viven sus cuatro hermanos, quienes perdieron una parte de su patrimonio. Incluso, pidió que los políticos destinen una parte de su salario para ayudar a las personas en desgracia.

Arturo contó a El Sol de Cuernavaca que forma parte de la dinastía de los “Godínez” de Acapulco, Guerrero. Manifestó que sus familiares resultaron afectados por el paso de este devastador siniestro, ya que afectó dos negocios de venta de pizzas de su hermano y destruyó el taxi que poseía una de sus dos hermanas.

“Soy de la familia de los Godínez de Acapulco, Guerrero. Desde que existía la Casa Arturo, era la mercería más grande de Acapulco, frente al mercado del Parasal”, relató.

Además, indicó que más de 15 días después de este hecho, a duras penas ha logrado comunicarse con sus seres queridos, y esto por mensaje, debido a las todavía malas condiciones que se tienen en el puerto de luz y servicios de telecomunicación.

“Entonces yo tengo un hermano que tiene dos pizzerías, tengo una hermana que es contadora que se llama Jovita Gódinez Arredondo, está Laura que tiene un taxi, pero total que todo se les echó a perder. No he tenido comunicación con ellos más que por mensaje, porque no hay comunicación vía telefónica de ninguna forma”, externó.

Señaló que, a pesar de que se siente mal por esta situación, confía en que sus hermanos salgan adelante con el apoyo mutuo, ya que siempre han sido una familia unida.

Local Gobernador adelanta que habrá partido a favor de damnificados

“Me siento relativamente mal, porque afortunadamente somos una familia unida y de alguna forma ellos se apoyan para salir adelante”, agregó.

Pero además, dejó un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador, como familiar de sobrevivientes a este lamentable hecho que ha dejado decenas de personas sin vida y de desaparecidos.

“Estoy de acuerdo en que AMLO esté apoyando de diferentes maneras a todos los pobladores de Acapulco, Guerrero. Entonces, en ese caso del presupuesto electoral, es decir que de los partidos políticos se mencionó que había unos cuantos millones arriba del presupuesto con el que podían ayudar, eso es injusto, porque deben de disminuir el presupuesto y parte del salario de los políticos que ganan muchísimo dinero para apoyar a tanta gente humilde del estado de Guerrero”, finalizó.