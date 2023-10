Mil maestros ya presentaron una solicitud de prejubilación

Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que desde el primero de octubre a la fecha recibieron al menos mil solicitudes de prejubilación por parte del magisterio morelense.

Precisó que a partir del primero de enero de 2024 es cuando tendrán el número exacto de maestros que se van a jubilar; los espacios que dejen en las instituciones educativas los tendrá que sustituir el Instituto Nacional de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

"El periodo prejubilatorio dura tres meses y en enero los que así lo deseen entraran a la etapa de jubilación", dijo Sánchez Vélez, quien añadió que estas no representan el total de las mismas, ya que algunos trabajadores, al paso de los tres meses, deciden no iniciar con la jubilación e insistió en que las autoridades educativas tienen la obligación de cubrir las ausencias que este proceso provoque.

Indicó que la jubilación para los maestros es una prestación y derecho que el SNTE no les puede negar a los que ya cumplen con los requisitos, pero esto no quiere decir que la educación de los estudiantes no les interese, al contrario, los años de servicio se los deben a los miles de niñas, niños y jóvenes que tomaron clases con ellos al frente del grupo.

"El asunto nuestro es apoyar a los compañeros en este derecho y el de autoridad adictiva es trabajar para que los niños no se queden sin maestros", agregó el secretario general de la Sección 19 en Morelos.

En cuanto el SNTE tenga las solicitudes de jubilación, el IEBEM hará que nuevos maestros lleguen a las aulas, en caso de que las cifras preliminares que tiene Sánchez Vélez sean las definitivas, hablamos de que faltarán mil maestros en las escuelas.

Por otro lado, Sánchez Vélez informó que actualmente no hay grupos sin maestros por motivo de jubilaciones, ya que las ausencias registradas son por temas relacionados a la salud de los maestros, varios de los cuales han sido por dengue, y las incapacidades que les da el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), van desde los tres hasta los cinco hasta los diez días.