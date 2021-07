Me quedo hasta el 2024: Cuauhtémoc Blanco

"Todavía me quedan tres años y todavía no me voy a ir", señaló el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ante los rumores que surgieron sobre su posible salida.

"Yo no sé quién chingados está diciendo eso, pero es una mentira. Me costó muchísimo llegar como gobernador, recorrer los municipios y ver sus necesidades, para que otro llegue y anden hablando. Eso es una total mentira", reiteró.

Blanco Bravo encabezó una gira de trabajo en la región oriente del estado, donde aseguró que continuará en el cargo público hasta que termine su mandato, en 2024.

En la comunidad de Tlacotepec, en Zacaulpan de Amilpas, el gobernador dio inicio a los trabajos de sustitución de la red de drenaje, mientras que en la localidad de Tetelilla, en Jonacatepec, empezó la perforación de un pozo de agua potable.

Con la instalación de la nueva red de alcantarillado en el municipio de Zacualpan de Amilpas se reducirá la contaminación ambiental y favorecerá las condiciones de vida a los más de mil habitantes, la renovación del drenaje será en las calles Guadalupe Victoria y Justo Sierra, donde también se instalarán descargas domiciliarias y serán construidos pozos de visita.

En Jonacatepec encabezó el arranque de la perforación del pozo que abastecerá de agua para uso y consumo de la población en Tetelilla, con un aforo de hasta 10 litros por segundo, esta obra favorece a más de mil pobladores. “Luchamos por superar los rezagos que por años se han acumulado; seguimos trabajando para entregarles obras bien hechas, y mejorar la calidad de vida de sus familias; nuestra meta sigue siendo que todos ustedes vivan mejor y cuenten con los servicios necesarios”, puntualizó el mandatario estatal.

En tal sentido, Jaime Juárez dio a conocer que la obra se realiza con una inversión de tres millones 601 mil 102 pesos con 76 centavos, de los cuales el 50 por ciento corresponden a recursos estatales y la otra parte es destinada por la federación.

Durante esta gira, el jefe del Ejecutivo en el estado refrendó el compromiso que se tiene con la ciudadanía morelense, de modernizar e incrementar la cobertura de los servicios básicos, favoreciendo así el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, reiteró que seguirá siendo gobernador del estado por tres años más, esto ante los rumores sobre una supuesta licencia del cargo para continuar su carrera política en otros cargos públicos federales en la Ciudad de México.