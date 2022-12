Malinterpretaron mis palabras: Urióstegui

Durante la cuarta sesión ordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Cuernavaca (PASEMUN), el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dijo que no permitirá que sigan distorsionando sus declaraciones en torno a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

A fin de preservar los derechos humanos de todas las personas, así como dignificar el trato hacia las mujeres, el alcalde se pronunció en contra de la descontextualización que algunas personas hicieron con respecto a los pronunciamientos que él hizo.

En anteriores días, durante la realización de conferencias sobre la erradicación de la Trata de Personas, el munícipe dijo que una manera de identificar a las personas sometidas a este delito es su vestimenta y su actitud, esto en el contexto de dos exposiciones de personas víctimas de trata.

“Después de la misma (la conferencia) se me preguntó qué se puede hacer para ayudar a las personas que se encuentran en esta circunstancia, y estos comentarios que vertí han sido descontextualizados, han sido segmentados por algunas personas y los han puesto a la vista de la sociedad haciendo imputaciones a mi persona en el sentido de que estoy victimizando y estigmatizando a personas que realizan actividades sexuales remuneradas, no es así”, afirmó el edil.

Por ello, Urióstegui aclaró la situación y exhortó a las personas a entender su mensaje y no replicarlo de manera distorsionada o errónea, por lo que en su carácter de alcalde, y de presidente del PASEMUN, se encuentra obligado a que no se repliquen mensajes discriminatorios.

“No me referí a mujeres, hablé de personas que se dedican a estas actividades, y en esto hay del género masculino, femenino e integrantes de la comunidad LGBT+, creo conveniente hacer esta declaración en este comité que tiene como finalidad atender y erradicar la violencia contra las mujeres, porque esos comentarios descontexualizados en los que se me cuestiona el lenguaje sirven para tratar de señalar que he actuado con violencia y estigmatizado a mujeres sobre este tema, y no es así, he sido muy respetuoso”, dijo el alcalde.

Por último, señaló que pediría una disculpa pública a las personas que en específico se hayan sentido ofendidas por la mala interpretación de sus palabras.

“Con alguna persona que se sienta ofendida, con una sola, que me diga te equivocaste, me ofendiste, haré la explicación y disculpa más amplia que merezcan esas personas, pero no me conduciré en respuesta a personas que pretenden ganar reflectores en un tema que no tiene ese sentido”, concluyó el presidente municipal.







