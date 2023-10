Magistrados en retiro piden evitar corrupción en el Poder Judicial

La asociación civil "Magistrados y Consejeros en Retiro de Morelos" llamó al Tribunal Superior de Justicia a elegir elementos con experiencia y carrera judicial, y sobre todo, realizar designaciones conforme la ley y transparencia.

La presidenta de la asociación, Virginia Popoca expresó que la vida interna del Poder Judicial debe quedar a cargo de personas con experiencia y no sólo los considerados por "compadrazgo".

"Queremos un procedimiento transparente y que a todas luces, sean específicamente pegadas a derechos y sobre todo, nuestra petición es privilegiando la carrera judicial, queremos magistrados de carrera, no magistrados a la carrera", expuso.

En su opinión, los riesgos de no elegir bien a los magistrados afectarían directamente a la sociedad, al no garantizar una administración de la justicia eficiente. Respecto al listado de aspirantes, mencionó que algunos ni siquiera han pisado el tribunal.

Además, agregó que hay abogados con maestrías y doctorados dentro del ámbito de los juicios orales o civiles, a los cuales calificó como profesionales connotados.

"A mí opinión personal, no, debemos reconocer que son muy connotados los abogados, pero principalmente para nosotros lo básico es la carrera judicial, no estoy en desacuerdo que sean externos… Queremos que lleguen a sumarse al Tribunal, que lleguen a aportar sus conocimientos teóricos a la práctica... Que sumen esfuerzos y compromisos, que no lleguen a desestabilizar al Tribunal, ni a la división, el personal es la base trabajadora, el barco que nosotros llevamos".

Virginia Popoca concluyó que todas las magistraturas deben realizarse en base a las demandas de la ciudadanía y apegadas a la experiencia en la impartición de justicia.