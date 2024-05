¡Mayra nos necesita! Buscan donadores de sangre

Mayra Areli Verónica Almanza es una niña de 14 años de edad originaria de la población de Tehuixtla, perteneciente al municipio de Jojutla, a quien le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda de linaje B.

Actualmente Verónica Almanza se encuentra internada en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Tláhuac en la Ciudad de México, donde está recibiendo tratamiento y solicitando donadores de sangre y plaquetas.

Por lo anterior, la madre de Verónica Almanza, solicitó la ayuda de la población morelenses para donar sangre: "Amigos y familiares, solicito de su gran apoyo, tengo a mi niña internada en el hospital del ISSSTE Tláhuac en CDMX y me están pidiendo donadores [de sangre], ya que su caso lo requiere demasiado. Espero contar con su apoyo".

La madre de Verónica Almanza comentó que, aquellos interesados en donar sangre no deben preocuparse por el traslado al hospital, ya que cuentan con un vehículo para realizar el viaje.

Requisitos para donar sangre y plaquetas. / Cortesía / Mayra Almanza

"Tenía 13 años cuando llegó a urgencias un 6 de mayo, donde los análisis detectaron que tenía arriba de 250 mil de leucocitos, muy elevada, ya que lo máximo son cinco mil. De ahí me dijeron que no la podían tener y la mandaron al hospital de Zapata, le hicieron estudios y la revisaron; al otro día le dijeron que tenía probable Leucemia, pero para poderla diagnosticar tenían que hacer estudios hematología y la mandaron a México. La metieron al quirófano para hacerle estudios de la médula ósea y de ahí resultó con un diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda de Linaje B", comparte la madre.

Y agrega: "Ya está en tratamiento de quimioterapia y le están poniendo todo lo que necesita. Al inicio es un tratamiento muy fuerte porque lo que hacen es disminuir las células malas que tiene su cuerpo y posteriormente a eso ven cómo reacciona para seguir con otro tratamiento menos agresivo".

Por último, la madre de Verónica Almanza mencionó que no es fácil encontrar donadores de sangre, pues la mayoría de las personas no pasan los filtros para hacerlo. No obstante, pidió a los morelenses su ayuda, para que Verónica Almanza pueda superar su enfermedad.

