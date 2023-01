Madre de Yamileth Sinahí sigue buscándola a 7 años de su secuestro

"No voy a declinar en la búsqueda hasta encontrarla", aseguró Rosa Isela Sotelo Zúñiga, madre de la joven Yamileth Sinahí Silahua Sotelo, quien está desaparecida desde que fue privada de su libertad el 11 de enero del 2016, hasta el momento no hay avances en las investigaciones sobre su paradero.

Rosa Isela Sotel, vecina de la comunidad de Santa Rosa 30 en el municipio de Tlaltizapán, tiene muy presente como le cambio la vida aquel 11 de enero del 2016 cuando sujetos a bordo de un auto interceptaron y subieron por la fuerza a una de sus dos hijas, que caminaban para tomar el trasporte para llegar a la Escuela Secundaria Enrique González Aparicio, la segunda niña logró correr y escapar, y fue gracias a ella que pudieron saber qué fue lo que pasó.

“Hasta el momento no saben nada, ya se cumplieron siete años este 11 de enero y no hay avances en las investigaciones”, comenta la madre de Yamileth al dar a conocer que se ha sumado a la Brigada Nacional de búsqueda de personas desaparecidas, ha participado en marchas, en conferencias, y a la fecha sigue sin respuestas, nadie le dice si su hija está viva o está muerta.

Rosa Isela reconoce que la desaparición de Yamileth les cambio la vida a ella y a su familia, y se las sigue cambiando, ahora sus hijas ya crecieron y sabe que no pudo disfrutarlas como una familia normal, tenía una estética en la que dejó de trabajar porque lo deó todo por salir a buscar a su hija, incluso su esposo perdió su trabajo y ahora por necesidad atienden una cocina económica en el centro de Zacatepec.

De las investigaciones la fiscalía sigue sin avances, no les dicen nada, percibe una marcada apatía y falta de interés incluso de amistades y su propia familia; ya pasó la pandemia y sigue esa situación de tener todo en suspenso, no tienen apoyo, solo bajo presión de la brigada de búsqueda se hacen trabajos en campo, y ella va, salvo en los últimos meses del 2022 que se hizo la búsqueda en Morelos, no pudo acompañarlos.

Pero ella no deja de insistir en su búsqueda y si ella pudiera escucharla o leerla le diría: “Te estamos buscando, la seguimos esperando, que busque la forma de regresar porque la estamos esperando con mucho amor”.

Y a los que la tienen privada de su libertad les pide que se la entreguen, ya pasaron siete años de sufrimiento, sin saber de ella y "la necesitamos, la queremos con nosotros, ya ha pasado mucho tiempo de tortura, de dolor y ya es justo que no le entreguen".

Advierte que todos añoran su regreso ya que Yamileth tiene otras hermanas, y aunque no se ha actualizado el retrato de la proyección de la apariencia que pudiera tener, hay un gran parecido con sus hermanas y ahorita está por cumplir 20 años y necesita que le hagan una nueva proyección.

Rosa Isela sabe que la situación no es fácil al reconocer que no es la única que está buscando a su hija, hay otras familias buscando a sus desaparecidos, y a ellos les pide que no pierda la fe, que no pierdan la esperanza de encontrar a sus hijos.





