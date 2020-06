Llama Jantetelco a unirse a Jornada de donación de sangre

Las autoridades del municipio de Jantetelco, ubicado en la región Oriente del estado, llamaron a sus habitantes a participar en la Jornada de Donación de Sangre del Hospital del Niño Morelense (HNM), la cual se llevará a cabo el próximo 1 de julio y se trata de una labor altruista que busca beneficiar a las niñas, niños y adolescentes que necesitan de este elemento para sus tratamientos, al grado de poder salvar sus vidas.

De manera anticipada, el HNM espera contar con el apoyo de cerca de 50 donadores voluntarios, según llegó a expresar su director general, Fermín Morales Velasco. Sin embargo, esta cifra podría incrementar con el apoyo de la comunidad de Jantetelco. Para ello, las autoridades del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Juan Felipe Domínguez Robles, colaborará con el servicio de transporte gratuito para quienes estén interesados en sumarse a la campaña.

La jornada de donación de sangre, que es coordinada entre el HNM y el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, se relaizaría el 24 de junio, sin embargo cuestiones de logística llevaron a aplazar su realización para el próximo 1 de julio.

Para participar, las autoridades de Jantetelco han recordado a la población los requisitos que deben cumplir los donadores, entre los que se encuentra el no haber padecido enfermedades como hepatitis B y C, de Chagas, Sida o Sífilis; no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses; no estar tomando ningún medicamento ni ingerir drogas; tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos y, en tiempos de contingencia sanitaria, acudir con cubrebocas.

La jornada de donación iniciará a las 7:00 horas; sin embargo, los habitantes de Jantetelco partirán del centro de la localidad dos horas antes.