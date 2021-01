Legisladores tienen 72 horas para entregar observaciones a ley de ingresos

A casi cuatro semanas de iniciar el año, el Congreso de Morelos sigue retrasando la aprobación de las 36 leyes de ingresos municipales; la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se reunirán esta semana nuevamente, aunque para seguir analizando las propuestas.

La semana pasada el órgano legislativo sesionó para avanzar en el proceso de aprobación de las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021, a cada uno de los 16 integrantes se les distribuyó el dictamen que fue elaborado por la Comisión de Hacienda, con base en la iniciativa entregada en octubre del año pasado por los ediles.

La diputada presidenta, Ariadna Barrera Vázquez, explicó que los legisladores locales tienen un plazo de 72 horas, -que culmina este martes-, para entregar las observaciones pertinentes, convocando a finales de esta misma semana a reunión de trabajo para continuar revisando las propuestas.

Precisó que hasta el momento no han entablado con el presidente del Poder Legislativo, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la posibilidad de aprobar las leyes de ingresos en un periodo extraordinario de sesiones, que tendría que ser antes del primero de febrero, que inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo.

No obstante, la también presidenta de la Junta Política y de Gobierno aclaró que, si bien los ayuntamientos tienen la autonomía para elaborar sus propias leyes de ingresos, desde el Congreso de Morelos están verificando no existan irregularidades jurídicas ni mucho menos excesos hacia los bolsillos de los ciudadanos; detalló que será decisión de cada uno de sus homólogos si aprueban o no las iniciativas, puesto que hoy no han manifestado su intención.

Ésta sería la segunda ocasión consecutiva que los parlamentarios locales retrasan la aprobación de las leyes de ingresos municipales, en 2020, 32 de los 36 ayuntamientos operaron con el presupuesto 2019 ante el rechazo de la actual Legislatura para autorizar incrementos en impuestos y derechos.