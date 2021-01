“La mayor opacidad está en el Congreso”

De las entidades gubernamentales en Morelos, la mayor opacidad se encuentra en el Congreso local, de acuerdo con el monitoreo que realizó la agrupación Morelos Rinde Cuentas, en el 2020 el Legislativo mostró irregularidades en el manejo de sus finanzas, distribución excesiva e inequitativa en la contratación de personal y al contrario el Ejecutivo estatal sólo mostró un aumento en la contratación de personal por horarios, pero no es significativa.

Como nunca antes, explicó Roberto Salinas, el Congreso local se ha negado a entregar información cuando se le requiere, y esa opacidad se traduce en el manejo de las finanzas, “si bien hoy hay 20 diputados, 10 menos que la anterior legislatura y se pensaba que los gastos iban a ser menores, resultó todo lo contrario, y los diputados decidieron seguir con los 400 millones de pesos de su presupuesto sumado a los 33 millones de la auditoría que lo convierte en el Congreso local más caro de todo el país en promedio por diputado”.

Al analizar varios aspectos de su funcionamiento y operatividad, sostuvo que hay algunos datos que el legislativo ha publicado por capítulo presupuestal, es decir, de forma global de sus recursos ha negado de manera específica al centro de investigación Morelos Rinde Cuentas acceder al detalle de los gastos.

Al hacer comparaciones tanto de los otros poderes, incluso de los ayuntamientos, Roberto Salinas aseveró que es en el Legislativo donde no hay datos y en donde las irregularidades administrativas son visibles.

En ningún lado como en el Congreso, es claro que no hay un desglose de los sueldos, y no sólo del sueldo base sino de todas aquellas prestaciones, apoyos e incentivos que se dan, “y es aquí donde no existe información, la nómina que ellos -los diputados- manejan en la página de transparencia creemos que no es la real, y no están allí otras compensaciones y asignaciones que se tienen, porque no cuadran los datos de las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios que ellos tienen en la nómina”.

Recordó que desde inició la actual legislatura, se le han hecho 202 solicitudes en temas de finanzas y otras correspondientes a otras áreas, “tal vez de 200 en el tema de iniciativas o actividad legislativa se han entregado, pero todo lo que concierne a finanzas no hay una respuesta favorable o se hace mal en virtud de que no cuentan con la información”.