Las tradiciones también sufren por la pandemia

Aún no concluye septiembre y en Xochitepec ya algunos se están preparando para la celebración de Día de Muertos, aunque como el año pasado, tendrá que hacerse de forma virtual, como muchas otras festividades que se han desarrollado a lo largo del año por la pandemia.

Comúnmente, el centro cultural de Xochitepec, ubicado en el centro, era adornado desde la explanada hasta la parroquia de San Juan Evangelista. Todos los años se realizaba una procesión para conmemorar a los que se nos adelantaron.

Pero ahora, los arreglos no superarán la explanada del centro cultural y aunque se llevarán a cabo algunas actividades, no habrá público, todo se transmitirá vía Facebook, lo que para algunos ciudadanos significa que se vayan perdiendo las tradiciones.

“Es un poco triste porque en mi opinión yo tengo un niño chiquito que se emociona y ya quiere que sea Día de Muertos, pero lamentablemente no va a poder ser como antes. Es un poco triste por esa parte; antes se hacían recorridos en todas las calles hasta llegar al zócalo, y ahora no lo van a poder hacer”, dijo Marisol, residente del centro de Xochitepec.

SE PIERDEN TRADICIONES

Estefany Karina, habitante de la colonia Francisco Villa de Xochitepec, aseguró que primero está la salud y después cualquier festividad, pero consideró que esto genera que se olviden las tradiciones.

“A la vez está bien, pero a la vez no porque las costumbres se están perdiendo a causa de la pandemia y pues a salir adelante con esto. Nos gusta mucho esta celebración porque se hacían muchas cosas. Me gustaría que todo fuera como antes porque los niños ahora están muy enfocados a la tecnología con los teléfonos y todo esto, y ya no es como antes”.

El centro cultural se tiño de varios colores cuando algunos de los empleados del Ayuntamiento pintaron varios kilos de aserrín y luego lo pusieron a secar en la explanada para pegarlo en pliegos de papel cartón y formar el Mictlán, que es el camino al inframundo.

Y aunque muchos de los que trabajaban en esta actividad están entusiasmados con la celebración, también recordaron que este año, por segunda ocasión consecutiva, todo sería diferente.

Este es uno de los primeros lugares, al menos en la zona metropolitana de Morelos, que ya está alistándose cuando todavía no acaba septiembre.