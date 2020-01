Labora INIFAP bajo protesta

“No hay huelga en el INIFAP” manifestó Jorge Vázquez Alvarado Delegado del Sindicato de Investigadores del campo experimental de Zacatepec, al dar a conocer que no se ha resuelto la solicitud de amparo, hasta el viernes 24, pero antes habrá una mesa de diálogo para conciliar el conflicto con autoridades de la Secretaria de Agricultura, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Sindicato Independiente de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (SIIINIFAP), éste miércoles.

El representante sindical, confirmó que la respuesta a la solicitud de amparo resulta compleja, ya que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió dos acuerdos sobre el amparo, de los que se destaca la cita para una audiencia definitoria para el viernes 24 de enero que es uno de los acuerdos.

Otro es un acuerdo incidental, en el cual se está pidiendo más elementos de pruebas para poder emitir la resolución definitiva, para proporcionar el amparo y se valide el estallamiento de huelga: “se necesitan las pruebas, que deben presentar el 24 de enero, el próximo viernes, para que se tome una decisión definitiva, en torno al recurso.

Por lo pronto los investigadores vamos a seguir laborando normalmente en el campo experimental y en cada centro de trabajo de los agremiados, pero vamos a mantener nuestras banderas puestas en señal de protesta, mientras se define legalmente la situación de esta demanda de estallamiento de huelga.

Vemos inclusive en las autoridades del INIFAP, la disponibilidad para resolver y establecer una mesa de acuerdo para este miércoles, será una reunión con autoridades del INIFAP, de la Secretaria de Agricultura y el Comité Ejecutivo Nacional del SIIINIFAP para tomar acuerdos definitivos para resolver éste conflicto y poder acabar con esta situación que están frenando el trabajo de los investigadores, tenemos proyectos en marcha que están suspendidos mientras exista esta incertidumbre de la huelga.

Jorge Miguel Vázquez, aceptó que no hay huelga en el INIFAP, mientras no les resuelvan el recurso de amparo y los dos acuerdos que emitió que solo dan largas al proceso para validar o no la huelga. Sin embrago se manifestó confiando que en la mesa de negociaciones de este miércoles se concilien acuerdos y resuelva este conflicto ya que las autoridades del INIFAP y el Sindicato manifestaron su disposición a conciliar.

En el Campo Experimental Zacatepec, los investigadores el doctor Sergio Ramírez, quien revelo que el campo no puede esperar y tienen en estos momentos un proyecto de producción de tomate, inocua, que se conoce como orgánico, libre de químicos, con abonos orgánicos, y el uso de organismos naturales para el control de plagas y enfermedades.

Entre muchos otros proyectos que se desarrolla en Morelos y en los diferentes centros de investigación y campos experimentales donde los tiempos, los plazos son vitales en el trabajo y registro de cada proyecto y los riesgos son mayores entre más tiempo pasa.