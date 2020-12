La corrupción se apodera de Morelos

Combate a la corrupción, paralizado

El estado de Morelos ocupa el quinto lugar en la república mexicana, donde la corrupción sigue siendo un problema grave de acuerdo con la percepción de los ciudadanos; lo peor, es que los órganos, instancias y dependencias encargadas de combatirla adolecen de deficiencias, están incompletas o no han demostrado un verdadero avance por muchos factores desde cuestiones políticas, integración incompleta o desacuerdos que provocan que en este rubro Morelos esté detenido. En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, funcionarios y especialistas en el tema, dan sus razones y sus motivos del porqué la entidad sigue pasmada en este rubro, no obstante forma parte principal en el discurso del gobierno federal.

La última evaluación por cuanto a la percepción de los morelenses en este tema, muestra que por cada 100 mil habitantes, 20 mil han sido victimas de corrupción, sin embargo, puede decirse que Morelos se ubica en la media nacional con 12.1, comparado con Zacatecas por ejemplo que fue más bajo con 6.8. Pero esto no debe ser un consuelo porque otras mediciones siguen señalando que en México el problema sigue siendo alarmante.

El documento Narrativas de los Sistemas Estatales Anticorrupción en México. Reflexiones desde lo local, señala que Morelos ocupó el primer lugar nacional en la tasa de prevalencia de corrupción con 20 mil 092 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, y quinto lugar en la tasa de incidencia de corrupción por cada cien mil habitantes con 29 mil 740.

Foto | Archivo

SIN COORDINACIÓN

Para la actual presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Eva Penélope Hernández Picasso el hecho de que todo el andamiaje del sistema estatal no esté funcionando u operando como debe ser, es porque no se ha recibido el impulso de las entidades que lo integran, sin embargo “el Comité de Participación Ciudadana se ha dado a la tarea de realizar lo que a sus facultades corresponde”.

Los datos del CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo Económico), sobre el trabajo de los sistemas estatales, también son contundentes, ya que ubica a la entidad en cuanto a percepción en quinto lugar. Sobre las medidas que se deben tomar de forma urgente, planteó que es una exigencia para una efectiva rendición de cuentas, políticas de gobierno abierto, transparentar procesos de adquisiciones y obra Pública. Profesionalización de las instancias de procuración e impartición de justicia, Sistematizar procesos para otorgamiento de licencias y pago de servicios. Designaciones públicas con base en el mérito y no por cuotas y cuates, y menos aún por venta de plazas.

Asimismo, se requiere un mayor seguimiento a las denuncias ciudadanas para evitar que las instancias de procuración de justicia corrompan los procesos, archiven expedientes o peor aún fabriquen culpables.

Además, Penélope Picasso, dijo que hace falta monitorear al Poder Judicial para señalar casos de posible corrupción en la emisión de sentencias, que revictimicen a la ciudadanía y permitan la impunidad de los delincuentes.

UNA LARGA HISTORIA

En Morelos ha sido lenta la consolidación de todo el aparato y esquema legal para construir el Sistema Estatal Anticorrupción desde el 2015, a partir de la reforma constitucional federal, donde ya existe un Sistema Nacional de Transparencia, con un sistema nacional de fiscalización, sistema anticorrupción y uno de Archivos, en el ámbito local había que hacer lo correspondiente en las legislaturas locales plasmar los marcos normativos y jurídicos, incluso hay una ley nueva en cuanto al Acceso a la Información desde el 2016.

Y es desde ese año es que en la entidad se ha tratado de implementar estas figuras jurídicas nuevas que van a formar parte de los sistemas estatales anticorrupción. Es decir, había que hacerse una reestructuración completa, y el Congreso local tenía le encomienda de designar a un comité de selección con los mejores perfiles ciudadanos, y éste a su vez debía convocar a un Comité de Participación Ciudadana que sería la pieza principal de toda la estructura para empujar nuevas políticas públicas con respecto al combate a la corrupción junto con otros entes.

EL MARCO LEGAL EXISTE, PERO…

Para Esmirna Salinas Muñoz exconsejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y hoy titular de Reconstruyendo Morelos (Remo A.C.), el problema comenzó porque desde el principio se hizo todo mal; “considero que el tema nació mal, porque quienes fueron designados para estar en el Comité de Participación Ciudadana, aunque algunos puedan tener ciertos conocimientos como el acceso al derecho a la información, también necesitaban tener un mejor perfil acorde al tema. Si se analiza con detenimiento cada uno de los cinco perfiles que fueron elegidos, podrán entender lo que digo”.

Así con esas dudas detuvieron un tiempo el proceso, posteriormente logran avanzar con los nombramientos, concluye un primer año de uno de los integrantes ya con el inicio de una crisis, porque no pudo manejar un consenso al interior para nombrar el secretario ejecutivo de todo lo que es este ente.

Y ocurrió así “porque simplemente no se apegaron a las reglas, había que hacer las cosas con transparencia y a derecho”, es decir, solo había que seguir al pie de la letra lo que marcaba la ley, pero prevalecieron otros intereses y todo se vino abajo.

Al final, si los ciudadanos y las asociaciones no empujan una nueva cultura de transparencia donde se busquen los mejores perfiles, esto seguirá pasando, “y la prueba es que Morelos sigue quedando en un rezago importante en los temas anticorrupción porque precisamente todos los entes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), no están funcionando de manera correcta y no habrá avances. Los ciudadanos se molestan con razón, porque acusan que existe impunidad, no hay combate a la corrupción, sin rendición de cuentas, no hay transparencia, y prevalece un sistema deficiente de fiscalización

Foto | Froylán Trujillo

NO ES CULPA DEL EJECUTIVO ESTATAL

El asesor estratégico del gobierno estatal, y consejero en temas de corrupción, Gerardo Becerra Chávez de Ita hizo notar que a la llegada del gobernador Cuauhtémoc Blanco la corrupción fue evidenciada e incluso documentada y denunciada ante las instancias correspondientes, y es ahí donde se han detenido.

Pero confió que el Ejecutivo estatal está en la misma idea del gobierno federal, y para muestra son las más de 60 denuncias que ha presentado en contra de exfuncionarios para que puedan responder ante los abusos.

En el caso de Morelos, es la Contraloría estatal la que encabeza esta lucha, y confió que con el proyecto Gol a la corrupción, se podrán dar resultados. Aceptó que probablemente las llamadas mordidas hayan desaparecido totalmente, porque corresponde al funcionario y al ciudadano, pero en el 70 por ciento de los discursos del gobierno federal se está señalado el tema; “hay gente que les ganan las ganas y mete la mano donde no debería”.

Aceptó que aún cuando en Morelos el discurso principal del hoy gobernador era “meter a la cárcel” a su predecesor, esto no se ha cumplido, y solo han sido funcionarios menores los que se han enfrentado a los jueces, y muchos están enfrentado el proceso; “están siendo sentados ante un juez a decir su verdad de lo que nosotros decimos y creemos que fue un acto de corrupción”, pero el combate al tema en el gobierno estatal, afirmó es serio.

AUSENTES

No obstante, para el tema también fue solicitado el punto de vista de la secretaria de la Contraloría América Jiménez Molina y del fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, quienes se negaron. La primera argumentó que no tenía los datos a la mano y pidió una semana de espera. El segundo presumió que no tenía tiempo para dar entrevistas.