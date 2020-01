Irregularidades en empresa de parquímetros en Cuautla

Alejandro Zaragoza Miranda, abogado e integrante del grupo Anti parquímetros, denunció que la empresa que instalará los parquímetros en Cuautla está registrado con dos nombres, por lo que pedirán se le realice una investigación debido a estas irregularidades registradas.

Fue el 9 de agosto del 2019, durante la décimo sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada en el teatro Narciso Mendoza que se informó que Cuautla en su calidad de parte demandada por parte de empresa Parking Spot, da cumplimiento a las sentencias definitiva que han causado estado en los expedientes TCA/1°s/25/15 y TCA/1°s/55/15, consistente en restituir los estacionómetros para su funcionamiento y pagar la indemnización líquida en favor de la empresa Parking Spot, S.A. P.I. de C.V.

Sin embargo, fue Zaragoza Mirando quien recordó que en una primera instancia, esta empresa se presentó con el nombre de Iberparking S.A de C.V. puesto que en la sesión extraordinaria 89, con fecha 22 de agosto del 2012, se aprobó que la empresa Iberparking seria quien obtendría la concesión.

Esto, dijo, deja ver que existen irregularidades por parte de la empresa que será la encargada de manera los parquímetros en el municipio.

"Hasta el momento no nos queda en claro cuál es el nombre real de la empresa, además de que los tribunales no nos ha acreditado el cómo es que la empresa tiene dos nombres, uno con el que se dio la concesión y otros como el que se está dando a conocer".

Dijo que ya se ha solicitado la información de la empresa alA de Cuautla, pero se ha negado a entregárselas, "ya se fue a la instancias federales, ya hay sentencias de que nos deben de entregar esa información, solo esperamos que cumplan con esta orden para enlizarla y ver cuál es la situación que prevalece con esta empresa".

Alejandro Zarago dijo que hasta la fecha prevalece la incertidumbre jurídica en torno al tema, en gran parte debido a que las autoridades locales no han realizado una campaña de información ni entregado el contrato que el gobierno actual firmó con la empresa.

No obstante, señaló que los parquímetros sólo podrán entrar en operación hasta que se resuelvan los amparos iniciados por los ciudadanos.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado sobre el inicio de los parquímetros, así como tampoco se ha anunciado la colocación de la cámara de video vigilancia, un acuerdo que viene en el contrato, por lo que mientras no cumpla con lo estipulado no podrán funcionar los parquímetros.