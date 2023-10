Congreso debe consensuar con alcaldes el Paquete Económico 2024: Idefomm

Francisco León y Vélez Rivera, director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), comentó que se espera que en el Congreso local se lleve a cabo un consenso con los alcaldes de la entidad en el marco del análisis de la propuesta del Paquete Económico 2024.

“Ya tuve el privilegio de ser diputado, y un año presedí la Comisión de Hacienda, como todos los años hay esta eventualidad, en el Gobierno del Estado y en todos los entes autónomos, yo creo que sí va a ver algunas peticiones de más”, comentó el titular del Idefomm.

Asimismo, refirió que el Congreso del Estado tendrá que saber realizar un consenso político y económico, considerando a todos los presidentes municipales de Morelos.

Hasta el momento por parte de los alcaldes, no se han recibido inquietudes o comentarios sobre la propuesta del Paquete Económico 2024, que el pasado 29 de septiembre entregó el Poder Ejecutivo, señaló Francisco León y Vélez.

Cabe recordar que el año pasado los legisladores locales crearon el Fondo de Infraestructura Regional Municipal con 544 millones de pesos, lo que generó la inconformidad de la mayoría de los alcaldes de la entidad.

Los ediles, principalmente los emanados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunciaron que dicho fondo sólo beneficiaba a tres municipios: Cuernavaca, Cuautla, y Yecapixtla.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió invalidar la asignación de recursos por parte de este fondo, y hasta la fecha el Congreso del Estado no ha determinado como se va dispersar el recurso que no ha sido aún distribuido debido a que no han recibido la resolución.





