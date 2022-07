Independencia de Tetelcingo se tambalea

Seis mil 163 hectáreas, 50 mil habitantes, 15 colonias, un poblado y unos 150 millones de pesos los que perdería Cuautla al momento de que Tetelcingo se convierta en el cuarto municipio indígena del estado de Morelos, de acuerdo con el “Ofrecimiento” entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Comité Promunicipio de Tetelcingo el 13 de agosto de 2020 tras la resolución a la Controversia Constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Cuautla una vez que el Congreso del estado decretara la creación de dicho municipio.

El propio comité ha escalado su demanda a la Organización de los Estados Americanos y dicen no estar dispuestos a permitir que la creación de Tetelcingo como municipio indígena se vaya hacia atrás, por lo que un posible levantamiento de los pobladores sigue latente.

El 22 de diciembre de 2017, bajo el número 5563 del Periódico Oficial Tierra y Libertad se publicó el Decreto 2341 para crear el municipio indígena de Tetelcingo, consagrando, de acuerdo con los legisladores de ese entonces, en el artículo 2 de la Constitución Mexicana que marca que a los “pueblos indígenas se les concederá identidad cuando se trate de una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio que las autoridades reconocen de acuerdo con sus usos y costumbres”.

Y en esa tesitura los diputados también crearon en “paquete” los municipios indígenas de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, solo que de este último el fin no se logró dada la impugnación a la que dio pie la serie de “trabas” por las que cruzan sus habitantes.

En Tetelcingo se ubica parte de la zona económica de Cuautla, como Plaza Atrios que alberga a cadenas comerciales de gran impacto a nivel nacional e internacional, como Walmart, VIPs, Sams, Liverpool, además de otras tiendas de ropa, de telefonía y bancos.

Ahí también se ubica la Central de Abastos, de las más grandes del estado, y una Bodega Aurrerá, lo que en materia de pagos de impuestos como servicio de agua potable, recolección de basura, licencias de uso de suelo, licencias de funcionamiento, impuesto predial, entre otros, que actualmente van a las arcas de la Heroica Cuautla, no son cosa menor.

Para el ejercicio fiscal 2022 Cuautla tiene un presupuesto de 566 millones 493 mil 913. 54 pesos, de estos, según los iniciadores, se desprenderían 150 millones de pesos para Tetelcingo.

La Controversia y el enredo

Cuando todo parecía festejo y un gran regalo de “Navidad” de 2017 para los habitantes de Tetelcingo, el ayuntamiento de Cuautla, siendo síndico la ahora diputada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Paola Cruz Torres, interpuso la Controversia Constitucional 30/2018, en donde se denunciaba que el decreto no cumplía con los requisitos legales para la creación de la comuna.

En la controversia también se destaca que el Congreso del Estado vició el proceso legislativo pues ante la presión de los pobladores se votó por una “solicitud” y no una iniciativa legislativa en donde no hubo un dictamen de comisiones, no se valoraron las condiciones sociales, económicas y territoriales que esto involucra, tampoco, dice, se consultó a los habitantes.

Es así como la corte determina la “invalidez” de la creación del municipio, obligando al Congreso del estado a “consultar a la población”, ante ello, el Legislativo se “excusa” bajo el argumento de no tener las condiciones técnicas para realizar una consulta pública por lo que se decide que será el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) quien la realice.

Para llevarlo a cabo, el instituto solicitó un presupuesto de 5 millones de pesos que hasta la fecha no se la han asignado por parte del Poder Ejecutivo, desde donde hubo una negativa a responder a El Sol de Cuernavaca sobre el tema, pues la responsable del área de Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda Azu Aldana negó dicha solicitud.

Impepac

Al respecto, la presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, señaló: “Es que de verdad no podemos; afortunadamente no estamos obligados a lo imposible”, ya que el organismo electoral carece de los fondos suficientes para realizar la consulta pública, única en su tipo para el estado de Morelos, quien sí tendría implicaciones, dijo, será el Congreso del estado ante la sentencia de la corte.

Mientras el reloj y el calendario avanzan hacia la fecha fatal, que es el 18 de julio, el instituto argumenta que la impresión de papeletas, el traslado del personal y la instalación de casillas, requieren recursos económicos y en tanto eso ocurra se han llevado por lo menos tres reuniones con integrantes del Congreso, Tetelcingo y el gobierno del estado.

La legalidad en la creación del municipio pende de un hilo, aceptó Gally Jordá, pues están impedidos a cambiar una “sola letra” a la sentencia emitida por la SCJN, siendo ellos un ente administrativo solamente en el caso de los pueblos que se rigen por usos y costumbres.

Congreso del Estado

Siendo el Poder Legislativo el que deberá “reponer” el proceso legislativo para la creación de Tetelcingo como el cuarto municipio indígena de Morelos, las mesas de trabajo se han llevado a cabo buscando que el ánimo de los pobladores no lleve a una ingobernabilidad ni en Cuautla ni en la localidad; “el tema se atiende”, dice el diputado Arturo Pérez Flores, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

“Esta consulta sería un proceso novedoso, no tenemos un ejercicio parecido por lo que tendremos que ser muy cautos para que el Impepac realice la consulta, estamos en ese tema vamos a esperar a ver qué dice el Ejecutivo para que otorgue el presupuesto”. Para el legislador la opción de realizar la consulta aún no está cancelada”.

En palabras del legislador, lo que ocurrió con Tetelcingo debe ser un llamado de atención para su legislatura y las que lleguen, quienes deben cumplir los procesos legislativos, pero, además, elaborar una ley que marque claramente los pasos a seguir para la creación de esta comuna y evitar que se repitan casos similares.

“Ojalá que cuando termine este proceso podamos contar con una ley clarita para delimitar estos procesos. Una vez que el pueblo diga que sí en la consulta, atenderemos el paso siguiente”, pasos de los que se carece de claridad, y que tampoco marca la propia sentencia que invalidó el decreto de creación.

Tetelcingo

Frente a esta serie de incógnitas, Roberto Casasanero, delegado de Tetelcingo, dijo no estar de acuerdo en que la consulta se aplique más allá de los pobladores de allí mismo, “quieren que se le pregunte a gente que no es de Tetelcingo para que digan que no están de acuerdo; nosotros haremos valer la constitución”, advirtió.

La pérdida del lenguaje nativo del poblado y su cultura se está perdiendo por el desinterés de Cuautla, de quien dependen actualmente, acusó.

Ramón Chopo, presidente del Comité Promunicipio de Tetelcingo, compartió que son ya seis años de lucha, de un ir y venir con una autoridad u otra para lograr el objetivo; “se echan la bolita; les pediría que dejen de hacerse tontos”, dijo a las autoridades. Acusó de excesivos el monto solicitado para la consulta; “no sabemos cuál es la intención, de llevarse el dinero a otro lado, no sabemos, o quizá pagarle a la gente para que diga que no quiere que sea municipio Tetelcingo”.

La diferencia entre Cuautla y Tetelcingo, es su forma de organización, de gobernar, dijo el impulsor, y ésta predominará con un reglamento interno que se elaborará una vez que ser municipio sea una realidad, de tal manera que no ocurra como en Xoxocotla.

Intervención de la CIDH

Fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde el comité pidió el cese de la violación a sus derechos pues argumentan haber cumplido con todos los requisitos, incluida la Asamblea para la Consulta Ciudadana el 19 de mayo de 2017. En los documentos enviados se integran miles de firmas de pobladores.

Datos sobre Tetelcingo

Chincuete. Es un “huipil” y una falda azul de tela gruesa y oscura ceñida a la cintura por una faja roja, conforman el traje típico de las tetelcingas denominado “chincuete”; según pobladores, es de origen olmeca, y sus raíces provienen de los Xochimilcas.

50 mil habitantes tiene Tetelcingo; el desarrollo de sus pobladores no es algo que le interese al Municipio de Cuautla, acusan.











