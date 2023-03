Incrementan denuncias de maltrato animal en Morelos

La presidenta de la asociación civil Amigos de los Perros Morelos (APM), Violeta Rivera Domínguez indicó que al día reciben hasta 50 denuncias por maltrato hacia perros y gatos en el estado de Morelos, las cuales van desde perros que viven en azoteas, que son golpeados, animales abandonados y en situación de calle. "Es urgente que las autoridades creen y apliquen más leyes a favor del cuidado de los animales", puntualizó.

Amigos de los Perros Morelos lleva más de 10 años trabajando en todo el estado, y con el paso de los años han reclutado a muchos voluntarios que cuidan de aquellos que no tienen voz para defenderse. La misma ciudadanía es quien contacta a los voluntarios, para reportar cuando un animal es víctima de violencia.

Rivera Domínguez señaló que en Morelos existe la Ley de Fauna Animal, gracias a ella se aplican sanciones en el municipio de Cuernavaca, pero no es el mismo caso de la región oriente, pues la iniciativa no está centrada en perros y gatos.

En Cuautla, el caso más reciente es sobre un envenenamiento de perritos dentro en una casa, el cual ya se trato legalmente y con él se espera marcar un antes y después entre la población.

“Creo que es muy importante fomentar la cultura de la denuncia en caso de maltrato animal, el municipio no lo asume pero ahora ese tema lo está abordando la Fiscalía general del estado, si la gente no denuncia las autoridades creen que las cosas están bien aunque sepan que no es así y bajo eso se escudan, si la gente denuncia se puede comenzar a trabajar y exigir acciones en el tema del maltrato animal”, precisó.