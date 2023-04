INAH evitará ambulantaje y estacionamiento en Palacio de Cortés

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Morelos, Víctor Valencia Valera anunció que esperarán a que el Palacio de Cortés cumpla con los requisitos para delimitar el espacio de una manera no abrasiva, con el fin de evitar que sea utilizado como estacionamiento y para vendedores ambulantes.

"El Instituto acordó con el Ayuntamiento desde el día que empezamos a retirar la malla ciclónica y anunciamos la reapertura, hicimos un acuerdo para impedir la invasión del comercio y del estacionamiento nocturno", explicó el delegado.

El INAH tiene proyectado un delimitador que no intervenga con la imagen del inmueble histórico, y se pueda colocar en la glorieta de Pacheco.

“Va a ser muy clara (la delimitación), se va a delimitar un espacio para poder señalar al público y a la ciudad que hay un espacio que es parte del inmueble histórico, eso no quiere decir que dentro del espacio no se pueden hacer actividades culturales y esporádicamente; es un delimitador muy respetable de lo que es el inmueble ya que tendrá una altura simbólica, no es una valla, es para demostrar que ese espacio es parte de un inmueble histórico”, explicó Valencia Valera.

El delegado del INAH en Morelos, Víctor Valencia, señaló que esperarán a que el Palacio de Cortés cumpla con los requisitos para delimitar el espacio de una manera no abrasiva para evitar que se instalen ambulantes y no sea utilizado como estacionamiento

Al ser cuestionado sobre el recurso necesario para realizar el proyecto, el delegado explicó que el Palacio de Cortés tiene que cumplir con ciertos requisitos para que se apruebe; sin detallar cuánto van a solicitar al FIDECOMP, a través de Juan Diego Pons Díaz de León, señaló que será un recurso interesante.

"Es una situación que estamos pidiendo apoyo al FIDECOMP (Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad) y falta que cumplamos con los requisitos para que nos apoye económicamente… Pero igual hay que sustentar, y hacer toda una propuesta que estamos trabajando desde el año pasado y esperamos este año concluir y que se anuncie ese delimitador”, concluyó Valencia Valera.

Mientras tanto, el INAH continuará trabajando con el Ayuntamiento de Cuernavaca, principalmente con el área de normatividad, Secretaría General y servicios públicos, para impedir la invasión del comercio y que los vehículos se adueñen de la zona en horario nocturno.