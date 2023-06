Hicieron un escándalo por mi recomendación: Ortiz Guarneros

El Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros dijo que las personas hicieron un escándalo por recomendar a la ciudadanía no detenerse en la autopista y la carretera federal México-Cuernavaca, y reiteró que dicha medida es buena para no caer en manos de los delincuentes que operan en esa zona

"Hicieron un escándalo porque yo recomendé que no se paren en la autopista, y lo sigo recomendando, no quiere decir que no transiten como una diputada dijo, yo nunca dije que no transiten por ahí, yo dije que no se paren para nada".

En entrevista con medios de comunicación, el jefe policiaco de la entidad aclaró que dicha área, al ser de competencia federal, le toca a la Guardia Nacional hacer presencia, pero de la cual, él solo ha visto siete patrullas rondando en la zona.

“No pues es que no es mi área, ahí está la Guardia Nacional, la federal es de la Federación no de la estatal… nosotros patrullamos esa área hasta las Lagunas de Zempoala periódicamente", señaló.

Agregó que, tras la reciente Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz se tocó el tema de los operativos que realizarán en esa zona.

De acuerdo con la CES, son al menos cuatro bandas delictivas las que operan en el municipio de Huitzilac, quienes realizan asaltos, secuestros express y otros delitos.